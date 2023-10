Russell furioso dopo l’incidente con Hamilton, interviene Toto Wolff: con una frase lo mette in riga L’incidente tra Hamilton e Russell è stato il momento clou del Gran Premio del Qatar. Lewis si è assunto la colpa, George si è lamentato e non poco del contatto, ci è voluto Toto Wolff, da remoto, per metterlo in riga.

A cura di Alessio Morra

Probabilmente la vittoria non l'avrebbero portata a casa. Ma Hamilton e Russell sentivano la possibilità di ottenere un grandissimo risultato in Qatar. Le penalità della McLaren li avevano portati al fianco e subito alle spalle dell'invincibile Verstappen al via del Gp, e quell'occasione andava sfruttata. Non era semplice. Ma c'era solo un modo: portarsi avanti al via. L'idea era buona, la realizzazione pessima: incidente alla prima curva tra Russell e Hamilton, che esce subito e getta al vento un'occasione eccellente. Lewis si è assunto le colpe, George ha malcelato rabbia dopo la gara, ma in avvio era talmente furioso da far intervenire, da remoto, Toto Wolff.

Russell scatta dalla prima fila, al fianco di Verstappen. Hamilton è subito dietro di loro. Lewis sceglie la gomma soft, e, forte anche di una finale di Sprint Race favoloso (da 9° a 5° in un amen). Il sette volte campione del mondo parte benissimo, Verstappen si difende da Russell e stringe alla prima curva, Hamilton li vede e si porta sulla sinistra, la manovra è buona, prova a superarli. Ma Lewis sbaglia, stringe troppo, non vede Russell, che forse poteva alzare un attimo il piede, ma non l'ha fatto, essendo anche più ‘coperto'. Il contatto è inevitabile.

Hamilton è fuori, subito. Occasione svanita in un istante. Russell prosegue, ha danni alla sua vettura, ma prosegue. La Safety Car ieri dà una mano, la rimonta c'è. Alla fine è quarto, non male, in una gara contrassegnata dall'enorme calore e dallo sforzo fisico per tutti i piloti (con alcuni che ne hanno pagato maggiormente le conseguenze).

Lewis dopo la sua breve gara, si cosparge il capo di cenere e si scusa con Russell e la squadra, e mastica amaro per i tanti punti persi. Considerato tutto facilmente sarebbe stato tra i primi cinque. George, forse anche rinfrancato per il quarto posto, ha mostrato soddisfazione nelle interviste, ma subito dopo il contatto con il compagno di squadra ha iniziato a lamentarsi, per l'incidente: "Dai ragazzi, due gare di fila (riferimento anche al Gp di Suzuka ndr.), mi dispiace tanto ragazzi, non stavo neanche guardando indietro, ero concentrato solo davanti ed è arrivato dal nulla".

Quel team radio lo ha sentito pure Toto Wolff, che non è volato in Qatar ma da remoto si è fatto sentire, inserendosi via radio e ammonendo Russell, quasi a dirgli non pensare a questo, concentrati solo sulla gara: "George guida, ora fai la gara. Fa il moglie possibile la fuori". Russell si zittisce e si mette a volare, chiudendo quarto, conquistando ottimi dodici punti per il campionato costruttori.