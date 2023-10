Russell in Qatar toglieva le mani del volante a 300 km/h in pieno rettilineo: non ne poteva più Il pilota inglese, protagonista di un incidente con Hamilton in avvio di gara, durante il GP del Qatar ha staccato le mani dal volante mentre era a oltre 300 chilometri orari. Russell ha spiegato: “Mi sentivo svenire, quasi non sentivo più il mio corpo”.

A cura di Alessio Morra

George Russell è stato uno dei grandi protagonisti del Gran Premio del Qatar. Lo è stato per tanti motivi. Su di tutti l'incidente al via con Lewis Hamilton, ma con il passare delle ore un video apparso, in realtà già in diretta TV nel corso della gara, è diventato virale. In quel video si vede Russell mollare il volante della sua Mercedes a oltre 300 chilometri orari.

Quarto posto nella Sprint Race, quarto nel Gp della domenica. Tutto sommato non è stato un cattivo weekend per Russell, che però dal Qatar sognava di uscire con molti più punti e con un podio, nella gara vera. Invece è stato quasi tutti vanificato al via quando c'è stato uno scontro fratricida con Hamilton. Lewis ha più colpe senz'altro, ma George poteva ragionarci di più. Russell finisce in fondo al gruppo, riesce a risalire con bravura, ma davanti accontentarsi di arrivare, pure, dietro alle due McLaren, che sono al secondo e al terzo posto.

A fine gara le domande per lui sono tutte relative allo scontro con Hamilton. Ma gli è stato chiesto pure dell'intervento in diretta (in remoto) di Toto Wolff, che lo aveva invitato a pensare solo a correre. Il pilota inglese, però, è stato anche protagonista di un gesto che è rimbalzato qua e là e che ha sbalordito chi segue blandamente la Formula 1.

Perché in diretta tv come appunto in un video finito con forza sui social si vede George Russell staccare entrambe le mani dal volante della Mercedes numero 63. Come lui anche Lando Norris. Un gesto istintivo quello del pilota ventiquattrenne che ha accusato pure lui un calore immenso nell'abitacolo – hanno avuto problemi in tanti: da Ocon a Stroll passando per Alonso e Sargeant – si è sentito quasi svenire e allora ha deciso di mettere le braccia fuori dalla vettura per provare a prendere così un po' d'aria fresca.

Queste le parole a Sky Sports: "Non so, penso intorno a giro 20, ad un certo punto ho pensato di star per svenire. Volevo seriamente tornare ai box e scendere dall’auto. Ad un certo punto quasi non sentivo più il mio corpo, so che alcuni piloti sono svenuti post gara".