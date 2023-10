Sargeant ha sfiorato il dramma in Qatar, stava collassando in auto: “Non devi vergognarti” Condizioni di gara infernali per i piloti di Formula 1 in Qatar, dove hanno accusato problemi Ocon, Stroll e Albon. Ma è stato male pure Logan Sargeant, che a causa di problemi fisici ha dovuto ritirarsi.

A cura di Alessio Morra

Che domenica bestiale per i piloti di Formula 1, che hanno vissuto un Gran Premio d'altri tempi in Qatar, dove in tanti hanno accusato dei problemi. Ocon e Stroll sono finiti in copertina, ma è stato male anche Logan Sargeant, l'americano ha accusato un malore e per questo si è ritirato.

Un ritorno al passato per chi ha qualche anno sulle spalle e ricorda bene quelle gare degli anni '80 dove al termine dei Gp c'erano spesso piloti in gravi difficoltà fisiche – capitò anche a Nigel Mansell che svenne dopo una rovente gara americana. In Qatar il caldo è stato opprimente. Le condizioni sono state estreme per i piloti, così come per le gomme (c'è stato l'obbligo di avere per regolamento tre pit stop).

Esteban Ocon dopo un'eccellente gara ha spiegato di aver vomitato nel casco nel quindicesimo giro, lo ha raccontato con ironia: "È stata una gara davvero difficile, meglio che mi portiate un po’ da bere. Non vi ho detto che ho vomitato al giro 15". Mentre Lance Stroll ha fatto fatica a uscire dalla sua Aston Martin e poco dopo è finito in ambulanza. Condizioni difficili, difficilissime, probabilmente inattese, anche in una Formula 1 iper-moderna che riesce a prevedere tutto o quasi.

Le vicende di Ocon e Stroll sono venute fuori dopo la gara, così come quella di Logan Sargeant che al 42° giro si è ritirato. Pareva inizialmente per un problema tecnico della sua Williams, ma poi è sbucata un'immagine in cui lo si vedeva appoggiato a due meccanici. Il pilota della Florida non riusciva letteralmente a reggersi in piedi. Una condizione particolarissima per l'americano, che si era lamentato via radio a causa di malanni fisici. Sargeant ha rischiato di svenire. Ha avuto la lucidità di capire che avrebbe potuto rischiare grosso.

Sargeant ha avvisato via radio il box del suo stato di salute e aveva chiesto di ritirarsi proprio perché non si sentiva bene. Il muretto della Williams, naturalmente (anche se non è mai scontato), ha dato l'assenso all'americano che è tornato ai box, ha parcheggiato la sua vettura e ha chiuso così il suo primo Gp del Qatar.

In Williams hanno poi detto a Sargeant che non doveva sentirsi in colpa perché non era riuscito a chiudere la gara: "Non devi vergognarti se non riesce a correre". Poco dopo l'a.d. ha spiegato che il pilota classe 2000, era arrivato in Qatar con i sintomi dell'influenza ed era già provato durante il Gran Premio. Ora spera di rimettersi in forma per il Gp degli Stati Uniti di Austin. Mentre il suo compagno di squadra Albon ha fatto una fatica enorme per uscire dall'abitacolo al termine della gara.