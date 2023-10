Alonso disperato in Qatar fa una strana richiesta ai box, ma è illegale: “Il sedile sta bruciando” Dopo il GP del Qatar Fernando Alonso ha spiegato di aver riportato delle bruciature al gluteo e al braccio destro. Il sedile della sua Aston Martin era troppo caldo: “Le condizioni erano estreme”.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio del Qatar ha visto un numero di piloti in grande difficoltà fisiche. Ocon ha vomitato, Stroll dopo essere uscito dalla sua vettura ha chiesto l'aiuto dell'ambulanza. Albon invece ha faticato a uscire dalla Williams, mentre Sargeant ha rischiato lo svenimento e per questo si è ritirato. A 42 anni invece fresco e tosto è uscito dalla sua vettura Fernando Alonso, che sorridente ha accolto il sesto posto. Ma dopo la gara anche lui ha reso noto di aver accusato dei problemi fisici, e i suoi sono un pò particolari.

Fernando Alonso ha disputato un buon weekend. L'Aston Martin dell'asturiano si è trovata bene e il sesto posto è un buon risultato. Durante la gara lo spagnolo, che ormai è l'uomo dei team radio, al suo box chiede aiuto. Alonso fa una richiesta precisa, dicendo: "Il mio sedile è caldissimo, qui (nell'auto ndr.) fa caldo, quando mi fermo per il pit stop buttatemi dell'acqua all'interno".

In una gara noiosa, come poche, il momento di quel pit è stato quindi doppiamente interessante. Due secondi e tre decimi. Sosta rapidissima. L'acqua nel sedile, possibilmente ghiacciata, non viene inserita nell'Aston Martin numero 14. Alonso prosegue e continua la sua corsa, che lo vedrà si sesto, ma perdente nel duello con Charles Leclerc.

Nel ring delle interviste a Fernando Alonso è stato chiesto del suo sedile, di quel team radio e gli è stato chiesto se era stata gettata dell'acqua fredda nella sua Aston Martin. In TV Alonso ha sorriso, ha mostrato le sue mani, e ha risposto: "Ci ho provato, ma è una cosa che non è consentita".

Poi ha proseguito il racconto ribadendo che sentiva il suo sedile andare a fuoco, già nel 15° giro (dei 57 da percorrere!). Condizioni complicatissime per lo spagnolo, che è come avesse corso quasi su una stufa. Quel sedile era caldo e dopo la gara il due volte campione del mondo ha spiegato di avere una leggera bruciatura sul sedere, tecnicamente una lieve ustione al gluteo destro, e una bruciatura al braccio destro.

Queste le parole a Sky Sports UK: "Non potevano aiutarmi in questo. Dal quindicesimo giro, il sedile era molto caldo e ho una leggera bruciatura sul lato destro. Le condizioni erano davvero estreme e questo non ci ha aiutato".