Russell e Norris litigano in diretta: “Dicono che hai dato la colpa a me”, “Tu davvero le credi?”

Momento di tensione forte tra George Russell e Lando Norris durante le interviste nel post Qualifiche del GP Qatar. I piloti inglesi hanno discusso anche in modo alquanto piccato.

La tensione è a mille in Qatar, dove ci si gioca una grossa fetta del Mondiale di Formula 1. Lando Norris ha l'opportunità di chiudere i conti e diventare per la prima volta campione del mondo vincendo il Gran Premio. Se non ci riuscirà con ogni probabilità si deciderà tutto ad Abu Dhabi. Ad alimentare la tensione per il pilota inglese della McLaren c'è stata una voce messa in giro da una giornalista che ha gettato, per lui, ulteriore benzina sul fuoco. Mentre Norris e George Russell stavano realizzando delle interviste con le tv improvvisamente i due piloti hanno iniziato a discutere. Un bel botta e risposta prima del chiarimento con parole poco gentili per chi aveva diffuso una voce che seminava zizzania.

Russell e Norris discutono durante le interviste

Qualcosa veramente di inedito. Russell e Norris sono in zona mista, che in Formula 1 viene definito il ring delle interviste. Lì tutti insieme i piloti parlano a turno con le tv. I due piloti inglesi capitano uno accanto all'altro. Russell è molto più rilassato rispetto a Norris. Gli intervistati sono affiancati, i due piloti riescono a captare ciò che dice l'altro. A un certo punto, con le telecamere accese, di due diverse emittenti, c'è uno stop alle interviste. Russell si ferma e parla con Norris. Improvvisamente sembrano tesi, con il primo che punta il dito sul secondo. Poi arriva ‘la pace'. I due si trovano d'accordo.

I piloti danno la colpa a una giornalista

Il problema nasce a causa di un ‘si dice'. A Russell era stato riportato che Norris si era lamentato di lui dandogli la colpa per l'errore nell'ultimo giro delle Qualifiche. L'inglese della Mercedes glielo riporta anche un pizzico stizzito: "Dicono che hai dato la colpa a me". Lando la prende male, sa che non è vero, e sa che queste voci non lo aiutano: "Ma tu davvero le credi?" risponde. Il pilota della Mercedes gli indica la giornalista che glielo ha riferito.

Norris commenta alla fine quelle parole con un'espressione forte: "Str*****e". Poi per qualche secondo i due piloti continuano a discutere fino a quando il leader del Mondiale e Russell chiudono tutto. Ognuno torna alla propria intervista con George che spiega alla televisione spagnola, o meglio a DAZN Spagna, l'accaduto. Russell e Norris l'hanno chiusa rapidamente, chissà se durante il Gp del Qatar avranno modo di ritrovarsi in qualche duello, soprattutto nelle prime fasi.