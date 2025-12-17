Rispuntano due Ferrari chiuse in un garage per 30 anni, la proprietaria non può credere ai suoi occhi

Per quasi trent'anni sono rimaste immobili, coperte di polvere e silenzio, chiuse in un garage come in una capsula del tempo. Due Ferrari 308 GTB, una del 1976 e una del 1977, sono riemerse all'improvviso riportando alla luce una storia di passione, memoria e perdita. Quando la famiglia del proprietario ha rivisto le auto pulite per la prima volta dopo decenni, l'emozione è stata impossibile da contenere.

Le vetture appartenevano a un appassionato scomparso da tempo, che nel corso degli anni aveva collezionato auto iconiche, tra cui anche una DeLorean. Dopo la sua morte, le Ferrari erano rimaste chiuse nel garage di famiglia, senza più essere toccate. Col passare del tempo, sporco, muffa e umidità avevano preso il sopravvento, rendendo necessario un intervento delicato ma profondo.

A occuparsi del recupero estetico è stato il team di WD Detailing, specializzato nel riportare in vita veicoli d'epoca rimasti fermi per anni. Prima ancora di iniziare il lavaggio, è stato necessario gonfiare gli pneumatici e spostare con cautela le auto all'esterno. La prima a rivedere la luce è stata la Ferrari 308 GTB del 1977, riconoscibile per i cerchi dorati, completamente ricoperta da uno spesso strato di polvere.

La seconda, una 308 GTB del 1976, è una versione particolarmente ricercata: la cosiddetta "Vetroresina", prodotta in poco più di 800 esemplari. È la variante più ambita dai collezionisti e oggi può valere sul mercato quotazioni che si attestano tra i 180mila e i 200mila euro (esattamente il doppio rispetto alla vettura "gemella"), a seconda delle condizioni e della storia dell'auto.

Dopo ore di lavaggio, pulizia degli interni e lucidatura di una vernice monostrato estremamente delicata, le due Ferrari sono tornate a brillare. Il momento più intenso è arrivato alla fine, quando le auto sono state mostrate alla famiglia. La vedova del proprietario, davanti alle Ferrari rinate, non ha trattenuto le lacrime: "Hai fatto un ottimo lavoro, grazie", ha detto prima di aggiungere "Non posso ringraziarvi abbastanza. Non ci sono parole".

Prodotta a partire dal 1975, la Ferrari 308 GTB ha segnato l'inizio dell'era delle V8 a motore centrale di Maranello, diventando un'icona assoluta degli anni Settanta. Vederne due riemergere dopo 30 anni non è solo una scoperta per appassionati, ma il racconto di un legame familiare che il tempo non è riuscito a cancellare.