Ricciardo racconta la sua nuova vita dopo la F1: “Non ho mai tagliato la barba. Sto scoprendo me stesso”

Dopo l’uscita improvvisa dalla Formula 1 nel 2024, Daniel Ricciardo ha scelto di rallentare. Tra escursioni in Alaska, progetti imprenditoriali e un look inedito, l’australiano rivela il suo percorso di auto-esplorazione. “Voglio essere più altruista e ascoltare meglio”.

Dopo l'ultima gara al Gran Premio di Singapore 2024, quando la Racing Bulls lo ha sostituito a stagione in corso con Liam Lawson, Daniel Ricciardo ha chiuso un capitolo lungo oltre un decennio in Formula 1. Un addio senza annunci solenni, seguito da un anno di riflessione personale e progetti lontani dalle piste.

Alla conferenza Ray White Connect nel Queensland, l'otto volte vincitore di un GP ha parlato della sua trasformazione, partendo dal dettaglio più evidente: la barba. "Beh, non mi sono rasato la faccia. La barba è il mio conforto in questo momento", ha detto con il suo consueto tono ironico. Poi ha aggiunto: "Quest'anno è stato un po' di auto-esplorazione. Ho vissuto una vita folle ad alta velocità per tanto tempo e quest'anno mi sono fermato un po'".

Escursioni, business e tempo per sé

Lontano dal ritmo frenetico del Circus, Ricciardo ha scoperto nuove abitudini. "Sono stato in Alaska qualche settimana fa e non sono stato sbranato da un grizzly, il che è stato un vantaggio", ha scherzato. "Ho cercato di capire chi sono oltre a questo pilota di auto da corsa. Ho imparato ad apprezzare di più le piccole cose e l'importanza della famiglia e degli amici".

Parallelamente, ha investito energie nei suoi progetti: il brand di abbigliamento Enchanté e l'azienda vinicola DR3 Wines. Due attività che gli permettono di unire creatività e imprenditorialità, senza rinunciare alla passione per il motorsport: nel Regno Unito è tornato in pista nel karting con la Daniel Ricciardo Junior Series.

"Voglio ascoltare di più gli altri"

Il pilota australiano ha ammesso di essere stato "sempre molto determinato", un tratto che a volte lo ha reso egoista. Ora l'obiettivo è diverso: "Sto cercando di imparare a essere meno centrato su me stesso e a diventare un ascoltatore migliore".

Le voci su un possibile ritorno in Formula 1, alimentate dall'ingresso del nuovo team Cadillac previsto nel 2026, sono state smentite dal team principal Graeme Lowdon: "Lui stesso ha detto di non essere interessato alla Formula 1. Se devo convincere qualcuno, significa che è la persona sbagliata". Per Ricciardo, che quest'anno ha compiuto 36 anni, il futuro non ha più l'urgenza di un tempo. "Sembra strano dire pensione a 36 anni, ma almeno è una pensione dal mondo in cui vivevo prima. Va bene".