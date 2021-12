Rene Hofer è morto a 19 anni sotto una valanga: tragedia nel Mondiale di Motocross Lutto nel mondo del motociclismo: il 19enne pilota austriaco Rene Hofer è morto a 19 anni, dopo essere stato travolto da una valanga durante un fuori pista. Lo scorso ottobre Hofer aveva ottenuto la prima vittoria nel campionato MX2 di Motocross.

A cura di Paolo Fiorenza

Il motociclismo piange Rene Hofer, 19enne pilota austriaco impegnato nel Mondiale di Motocross. Il giovane, militante nel campionato MX2 dal 2019, è stato travolto da una valanga sabato pomeriggio, mentre stava facendo un fuori pista sulle nevi austriache. Hofer si trovava assieme ad alcuni amici, quando a quota 2400 metri la valanga si è abbattuta sull'intero gruppo. Otto persone sono rimaste sotto la neve: tre di loro sono morte, tra cui il pilota austriaco.

Innamorato delle due ruote fin da piccolo, Hofer aveva vinto nel 2016 l’Europeo 85 cc, il Mondiale 85 cc e l'Adac MX Junior Cup, passando poi all'Europeo 125, dove ha raggiunto una quinta ed una terza posizione finale nei due anni successivi. Il 2019 lo ha visto piazzarsi quarto nell'Europeo 250, cominciando a gareggiare nella classe MX2 del Mondiale nei weekend liberi. Poi dal 2020 Hofer è stato pilota a tempo pieno del team ufficiale KTM in MX2, piazzandosi 26° alla fine dell'anno. In questa stagione il ragazzo austriaco sembrava pronto a spiccare definitivamente il salto tra i migliori: aveva anche ottenuto la sua prima vittoria nel GP del Garda lo scorso ottobre, raggiungendo poi il sesto posto finale nella classifica del Mondiale. Il futuro insomma sembrava suo, ma il destino ha deciso diversamente.

La KTM Factory Racing ha salutato Hofer con un commosso post su Instagram: "L'intera famiglia KTM è profondamente rattristata dalla terribile notizia che il pilota ufficiale MX2 Rene Hofer, insieme a due suoi amici, è morto a seguito di un incidente sugli sci in Austria. KTM desidera inviare amore e sentite condoglianze alla famiglia di Rene, agli amici, alla sua squadra e all'intera comunità del motocross durante questo momento incredibilmente difficile. Rene, un pluricampione junior e vincitore di GP con un brillante futuro nei Gran Premi davanti a sé, sarà ricordato non solo per il suo talento in pista, ma anche per la sua personalità aperta, amante del divertimento e amichevole, insieme al suo sorriso sempre presente. Rene mancherà molto a tutti nella famiglia KTM. Guida in pace Rene. Ci mancherai immensamente. # 711".