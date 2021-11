Red Bull domina anche le FP3 del GP del Messico, sei decimi a Hamilton: Ferrari terza forza Il padrone di casa Sergio Perez è il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP del Messico di Formula 1. Max Verstappen 2° conferma la superiorità della Red Bull sulla Mercedes con LEwis Hamilton e Valtteri Bottas finiti a oltre sei decimi dal tempo del messicano. La Ferrari si conferma terza forza in griglia con Carlos Sainz 5°. Solo 9° invece Leclerc che ha però dovuto rinunciare agli ultimi tentativi lanciati.

A cura di Michele Mazzeo

Sergio Perez e Max Verstappen confermano la netta superiorità della Red Bull rispetto alla Mercedes anche nella terza sessione di prove libere del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale di Formula 1 2021. I due alfieri della squadra austriaca, con il messicano davanti all'olandese, chiudono in prima e seconda posizione rifilando oltre sei decimi alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Si conferma terza forza su questo tipo di tracciato la Ferrari con Carlos Sainz che termina con la quinta prestazione cronometrica davanti alle due Alpha Tauri di Tsunoda e Gasly e alla prima delle McLaren, quella di Daniel Ricciardo. Solo 9° invece Charles Leclerc che però a causa di un testacoda ha dovuto rinunciare agli ultimi due giri lanciati. Nonostante ciò il monegasco precede la McLaren di Lando Norris (che nella gara di domenica partirà dal fondo della griglia di partenza per la penalità comminatagli per aver sostituito la Power Unit sulla sua vettura).

I risultati delle prove libere 3 del GP del Messico di Formula 1 2021