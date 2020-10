Incidente mortale durante il Rally Valle del Sosio in Sicilia. In seguito ad un violento impatto contro un albero è morto il co-pilota 54enne Salvatore "Totò" Coniglio che si trovava a bordo di una Renault Clio Williams al fianco del pilota Vito Parisi. Il navigatore infatti era all'interno dell'auto protagonista di un bruttissimo incidente avvenuto subito dopo la partenza della prova speciale “Caltabellotta 1″.

Durante la PS2 Caltabellotta del 13° Rally Valle del Sosio, gara valida per la Coppa Rally Zona 8 e per il Campionato Siciliano Rally, Salvatore Coniglio, conosciuto da tutti con il soprannome di “Totò Alfa”, ex-carabiniere di San Giuseppe Jato è rimasto coinvolto nel tragico incidente assieme al suo pilota Vito Parisi. Secondo quanto si apprende il pilota ha perso il controllo dell'auto con la vettura che è uscita di strada andando a sbattere violentemente contro degli ostacoli con il co-pilota deceduto sul colpo.

La tragedia si è verificata poco dopo l'inizio della prova speciale "Caltabellotta 1" in Sicilia, sulla strada provinciale 37, in contrada Favara-Burgio, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione dell'episodio il pilota, rimasto illeso, avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo prima contro un palo e poi contro un albero. Sul posto, oltre ai tecnici di gara e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Salvatore Coniglio, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sciacca e quelli di Caltabellotta. Gli organizzatori e la direzione di gara hanno deciso congiuntamente di annullare la gara siciliana.