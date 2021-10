Raikkonen si arrabbia in Turchia e la colpa è dell’acqua: “Il vostro impianto fa schifo” Nel corso della seconda sessione delle prove libere del Gran Premio di Turchia c’è stato un piccolo inconveniente all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese si è ritrovato con l’acqua che avrebbe dovuto bere che era finita nelle scarpe e di questo se ne è lamentato in un team radio: “C’è l’acqua nelle scarpe”.

Le prove libere del venerdì del Gran Premio di Turchia hanno visto un Leclerc in grande spolvero. Sorridente il pilota monegasco dopo la seconda sessione si è detto molto contento e spera di sfruttare anche la penalità di Hamilton per conquistare la prima fila, se non addirittura la pole position – sarà lotta con Verstappen e Bottas. Ma durante le prove libere c'è stato anche un momento molto simpatico che ha avuto come protagonista, come spesso è accaduto in questi ultimi anni, Kimi Raikkonen autore di un altro team radio che passerà alla storia.

Nel corse della seconda sessione delle prove libere Kimi Raikkonen ha avuto un piccolo inconveniente, perché evidentemente c'è stato un problema inedito, che probabilmente inoltre 320 gare mai gli era capitato. L'acqua, quella che ogni pilota ha nella propria vettura, ha iniziato a cadere ed è finita tra i piedi del finlandese, che ovviamente ha fatto presente il problema dicendo via radio: "Ho l'acqua che mi sta entrando nelle scarpe, c***o. E questo perché il vostro impianto di idratazione fa schifo".

Un problema sì, perché certamente è fastidioso avere dell'acqua che gocciola sui piedi e lo è ancora di più pensando a che velocità vanno i piloti di Formula 1, ma essendo successo nelle prove libere si può dire poco male, perché Kimi è tornato ai box ed ha risolto il suo problema.

Raikkonen è reduce da uno splendido ottavo posto ottenuto a Sochi – con la pioggia la sua gara è cambiata e le particolari condizioni lo hanno portato in zona punti – e si appresta a vivere uno degli ultimi weekend in Formula 1 della sua carriera. Il finlandese, che compirà tra pochi giorni 42 anni, ha annunciato il ritiro a fine stagione. Mancherà tantissimo, un grande pilota, un campione del modo, l'ultimo della Ferrari, ma anche un grande personaggio.