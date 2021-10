Nuovo motore per Hamilton a Istanbul: pesante penalità nella griglia di partenza per la Mercedes La Mercedes ha deciso di montare la quarta power unit stagionale sulla monoposto di Lewis Hamilton in questo week end del GP della Turchia. Il pilota britannico, in lotta per il titolo iridato con Max Verstappen, avrà dunque una penalità di 10 posizioni da scontare in griglia di partenza nella gara della domenica. Il 36enne di Stevenage non partirà dal fondo perché sulla sua vettura è stata introdotta soltanto una nuova unità endotermica.

A cura di Michele Mazzeo

Colpo di scena a Istanbul dove va in scena il 16° round del Mondiale di Formula 1 2021. La Mercedes ha infatti deciso di montare la quarta power unit stagionale sulla monoposto di Lewis Hamilton in questo week end del GP della Turchia.

Il pilota britannico, in lotta per il titolo iridato con Max Verstappen, avrà dunque una penalità di 10 posizioni da scontare in griglia di partenza nella gara della domenica. Il 36enne di Stevenage non partirà dal fondo perché sulla sua vettura è stata introdotta soltanto una nuova unità endotermica (ICE).

Ad annunciarlo è stata la FIA che pochi minuti dopo l'inizio della prima sessione di prove libere del GP della Turchia ha ufficializzato la richiesta della Mercedes di sostituire il motore a combustione interna sulla vettura numero #44. Un cambio che, da regolamento, costerà a Lewis Hamilton un arretramento di dieci posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica.

Una decisione che potrebbe avere delle conseguenze sulla lotta per il titolo Mondiale con il britannico, attualmente leader della classifica con soli due punti di vantaggio sul rivale Max Verstappen, che in Turchia sarà costretto a mettere a segno una grande rimonta per evitare di essere superato dall'olandese della Red Bull o comunque limitare i danni.

Il GP della Turchia potrebbe quindi rivelarsi uno snodo fondamentale nell'assegnazione del Mondiale 2021. L'unico avversario del pilota Mercedes per il titolo iridato ha infatti già montato la quarta power unit stagionale (e scontato quindi la conseguente penalità) nello scorso GP di Sochi riuscendo a compiere l'impresa di terminare al secondo posto dopo esser partito dall'ultima casella della griglia di partenza.