Quel che non si vede in TV, la terribile vita dei meccanici di F1: “C’è chi si dà all’alcol” Il racconto anonimo di un meccanico di un team di Formula 1 del Mondiale 2021 svela la terribile vita a cui sono stati costretti i meccanici nella F1 moderna denunciando una situazione che sta diventando insostenibile.

A cura di Michele Mazzeo

Non è tutto oro ciò che luccica in Formula 1. Da un lato, grazie al nuovo calendario fitto e lungo, infatti, il Circus sta acquisendo sempre più appeal a livello mondiale, aumentando a dismisura la popolarità degli uomini più in vista (piloti e team principal), dei marchi e degli sponsor. Dall'altro però c'è chi da questo cambiamento non solo non ha tratto alcun beneficio ma ha addirittura visto la sua vita peggiorare sensibilmente. E in questa categoria rientrano la maggior parte degli uomini che ad ogni week end sono al seguito delle squadre, ossia quelli che non vanno in TV, e vengono notati solo quando commettono degli errori.

La vita dei meccanici di Formula 1 è infatti diventata insostenibile, tant'è che in molti fuggono via dopo la prima esperienza. Una vita logorante sia dal punto di vista fisico che mentale che richiede enormi sacrifici (molti di più rispetto al passato), sacrifici che però non sono poi adeguatamente ricompensati. Questo è infatti il triste quadro che ne viene fuori dalla scioccante denuncia fatta da un meccanico F1, rimasto anonimo, a Motorsport.

Turni di lavoro massacranti da minimo 12 ore al giorno, senza pause e momenti in cui staccare la spina e ricaricare le batterie. Il lavoro comincia dal momento in cui si scende dall'aereo, e poco importa se vieni da un brutto volo in classe economica e nelle ultime tre settimane hai cambiato tre continenti e fusi orari. Lontani dai propri cari per mesi, provati fisicamente (e imbottiti di antidolorifici) e psicologicamente a causa delle immani pressioni. Il tutto per uno stipendio che, causa taglio dei costi, non è stato adeguato al costo della vita e senza possibilità di crescita sia professionale che economica. Questo è solo un piccolo riassunto della terribile vita che oggi si trova ad affrontare un meccanico di Formula 1 per come descritto nel racconto fatto da un anonimo meccanico.

Leggi anche Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Arabia Saudita a Jeddah

Racconto che di seguito riportiamo a grandi linee: