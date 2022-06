Pole stellare di Pecco Bagnaia ad Assen, beffato Quartararo: quarto Bezzecchi Un’altra pole in MotoGP per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati partirà davanti a tutti ad Assen. In prima fila anche Quartararo e Jorge Martin.

A cura di Alessio Morra

Con il tempo di 1.31.504 Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gran Premio di Assen. L'italiano ha preceduto di un soffio il campione del mondo, e leader del campionato, Fabio Quartararo. Per il piemontese è la quarta pole position nelle ultime sei gare. Sul giro secco Pecco ha una marcia in più, praticamente come accade in Formula 1 a Charles Leclerc.

La pole position ad Assen, tempio del motociclismo, conta sempre un po' di più. Bagnaia di autorità si è messo davanti a tutti e con un tempone ha praticamente blindato il primo posto. Ci ha provato fino alla fine il leader del campionato Quartararo, che però si è dovuto accontentare della seconda posizione, grazie all'1.31.620. Il francese ha un discreto vantaggio nella classifica del mondiale e anche con la costanza si vincono i campionati. Terzo posto, e dunque prima fila per Jorge Martin, spagnolo sempre pimpante nelle Qualifiche. Bagnaia ha realizzato la quarta pole nelle ultime sei gare, ma deve cercare di concretizzare, delle ultime cinque ne ha vinte due, ma si è ritirato tre volte.

Quarto posto per Loris Bezzecchi, che ha preceduto Aleix Espargaro e Miller, che nel finale ha sbagliato e ha vanificato una buona qualifica. Nella top ten anche Zarco, Oliveira, Rins e Binder. Tredicesima posizione per Luca Marini. Gli altri italiani: Di Giannantonio (15°), Bastianini (16°) che ha dovuto cambiare moto, Dovizioso (17°), Morbidelli (20°), Savadori (22°). Non prenderà parte alla gara Pol Espargaro, l'altro pilota spagnolo della Honda, che dopo Marquez perde anche l'altro titolare. Espargaro fuori per un problema fisico.