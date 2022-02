Pilota scende dall’auto e urina in pista durante la gara: pesante multa per evitare il carcere Il pilota tedesco Alfred Reanuer ha rischiato di finire in carcere, vedendosi poi comminare una pesante multa di 20mila euro, per aver fatto pipì a bordo pista durante una gara dell’Asian Le Mans Series ad Abu Dhabi.

A cura di Michele Mazzeo

Un'impellenza ad urinare è costata carissima al pilota Alfred Reanuer che, beccato a fare pipì a bordo pista durante una gara automobilistica ad Abu Dhabi, ha rischiato addirittura di finire in carcere, salvo poi "cavarsela" pagando una pesante multa e presentando delle scuse pubbliche agli organizzatori della corsa.

Il 36enne tedesco infatti, mentre Gara-1 dell'Asian Le Mans Series di scena sul tracciato di Yas Marina ad Abu Dhabi era stata momentaneamente sospesa da una bandiera rossa, è saltato fuori dalla sua auto e, dopo aver scavalcato una barriera di sicurezza per assicurarsi di avere un po' di privacy, ha urinato dietro ad un paletto situato a bordo pista.

Reanuer è stato colto sul fatto da una steward che ha riferito immediatamente l'episodio alla Direzione di Gara. Nulla di così eclatante, se non fosse che questa azione è costata carissimo al driver del Team Herberth Motorsport, e poteva addirittura costargli ancora più caro. Già, perché la minzione in pubblico negli Emirati Arabi Uniti è un reato punibile con pene severe che vanno dall'espulsione alla detenzione in carcere.

Per evitare conseguenze peggiori i Commissari di Gara gli hanno inflitto una pesante sanzione pecuniaria di 20mila euro (poi ridotta a 10mila euro in seguito alle scuse formali presentate dal pilota agli organizzatori dell'evento, ossia Emirates Motorsports Organisation). Nella sentenza emessa infatti i Commissari hanno osservato che "riconoscono che negli Emirati Arabi Uniti un tale atto è estremamente irrispettoso ed è un reato". Per evitare sanzioni ben più gravi dunque Alfred Reanuer è stato costretto a pagare 10mila euro per aver fatto pipì a bordo pista. Per lui una sola consolazione: il suo team almeno ha vinto la gara di Abu Dhabi della Asian Le Mans Series nella categoria GT.