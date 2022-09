Peugeot vara l’Exclusive Test Drive per le sue auto elettriche: come e quando prenotarlo La Peugeot ha varato il programma Exclusive Drive Test che offre la possibilità di provare su strada uno dei suoi modelli 100% elettrici o plug-in Hybrid: ecco come, dove e quando prenotare il proprio test di guida completamente personalizzabile.

A cura di Michele Mazzeo

La Peugeot ha varato un'iniziativa molto speciale per far conoscere i vantaggi della sua gamma di auto e Suv 100% elettrici o plug-in Hybrid (che oggi rappresenta il 90% dei veicoli prodotti dalla casa del Leone). Si tratta del programma Exclusive Test Drive che permetterà, a chi ne farà richiesta, di provare su strada uno dei modelli a scelta tra le full electric Peugeot e-208 ed e-2008, o la Nuova 308, Nuova 308 SW ed il SUV 3008 con motorizzazioni plug-in Hybrid.

Quello offerto da Peugeot sarà un test drive molto speciale dato che, oltre al modello di auto da guidare, si potranno scegliere anche la durata della prova (15, 30 o 45 minuti), la tipologia del percorso da affrontare (urbano o extraurbano), gli argomenti da approfondire con il consulente di vendita, fino addirittura alla musica da ascoltare durante il test drive che sarà accompagnato anche alla voce del brand ambassador Peugeot, Stefano Accorsi.

Dunque per far conoscere i grandi vantaggi delle proprie motorizzazioni elettrificate, la Casa del Leone ha quindi varato il progetto "Exclusive Test Drive", offrendo ai suoi clienti (o potenziali tali) la possibilità di ritagliarsi un test drive su misura. Per poter vivere questa esperienza dal 10 settembre e per un mese bisognerà prenotare l'esclusivo test drive offerto da Peugeot tramite una piattaforma digitale dedicata nella quale si potrà personalizzare la propria prova di uno dei modelli elettrici o plug-in hybrid messi a disposizione dalla casa francese (tramite i concessionari aderenti all'iniziativa) in base ai propri gusti, ai propri interessi e alle proprie esigenze.