Come annunciato lo scorso novembre, nel Mondiale 2021 di Formula 1 le safety car sono non più una ma due. Aston Martin e Mercedes, due marchi storici, si alterneranno nel corso dei GP di Formula 1 2021, che avrà inizio il 28 marzo in Bahrain. I modelli scelti sono l'AMG GT R e l'AMG C 63 S Estate per la Mercedes, mentre l'Aston Martin ha scelto il modello Vantage e il DBX. I colori scelti sono il rosso (per la Mercedes) e il verde inglese (per l'Aston Martin).

Le nuove Safety Car per il Mondiale F1 2021

Aston Martin e Mercedes saranno utilizzate come Safety Car e Medical Car del Mondiale di F1 2021. L'Aston Martin è la grande novità. Dopo il grande ritorno nel circus, mancava da più di sessant'anni, la casa inglese (che materialmente prende il posto della Racing Point, i piloti saranno Vettel e Stroll), porterà in pista una Vintage, rigorosamente verde, che sarà la Safety Car, mentre la DBX sarà la medical car. Cambia anche la Mercedes, che proporrà una Safety Car rossa, colore che in realtà non rappresenta una novità assoluta – in omaggio al 1000° Gp in F1 della Ferrari la Mercedes aveva dipinto con quei colori la Safety nel Gp del Mugello dello scorso settembre. In pista, quando sarà il turno della Mercedes, si potranno vedere la AMG GT R e la Mercedes AMG C 63 S Estate, rispettivamente come Safety Car e Medical Car. L'Aston Martin debutterà in pista in Bahrain il 28 marzo, mentre la Mercedes inizierà il suo turno a Imola il 18 aprile.

La storia della Safety Car in Formula 1

La Safety Car è parte integrante della Formula 1 dal 1973, ed è sempre determinante perché entra in pista nei momenti più complicati – condizioni atmosferiche complicatissime o incidenti. Per un paio di decenni non c'è stata una marca fissa per la Safety Car. Gli appassionati ricordano macchine di marche diverse: dalla Honda, alla Fiat passando per la Lamborghini e la Opel. Dal 2000 anche per motivi commerciali si è deciso di avere un'unica Safety Car, che divenisse anche riconoscibile. E da quel momento la Safety Car è stata sempre una Mercedes, che ha messo al volante Bernd Maylander.