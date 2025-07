Perché Marc Marquez è stato assolto dopo l’indagine sulla pressione delle gomme: la spiegazione

Marc Marquez è stato assolto dopo l’indagine che lo aveva coinvolto dopo la Sprint Race a Brno per la pressione delle gomme: l’errore era della Race Direction, che ha spiegato quanto è accaduto.

Marc Marquez assolto dopo l'indagine che lo aveva coinvolto dopo la Sprint Race a Brno per la pressione delle gomme: l'errore era della Race Direction, che ha spiegato quanto è accaduto.

Alla fine della Sprint Race di Brno Marc Marquez, Alex Rins e Ai Ogura hanno rischiato una penalità per la pressione delle gomme che, per ragioni di sicurezza, richiede un limite minimo per la gomma anteriore pari a 1,8 bar e quella posteriore a 1,7 bar.

Nonostante i feedback positivi riscontrati dai segnalatori a bordo, c'era stata questa segnalazione di problemi che poi si sono rivelati inesistenti. In questa occasione l’errore non era dei protagonisti ma della Direzione gara perché i parametri controllati durante la Sprint non erano corretti.

Lo ha spiegato proprio la Race Direction con una nota diffusa dopo la corsa: “L’indagine post-gara sulla pressione degli pneumatici dei piloti #93, #42 e #79 ha subito rivelato un’impostazione errata della pressione minima nel sistema di allarme della Race Direction. Non sono state quindi necessarie ulteriori azioni o indagini. Tutti i piloti hanno rispettato i valori corretti”.

La Race Direction, che lavora in modo diverso rispetto ai team, puntualizza la nota: "Questo sistema di controllo è separato da qualsiasi segnalazione utilizzata dalle squadre e non risulta visibile ai team o ai piloti durante la sessione. Ogni formazione controlla i propri parametri e gli avvisi inviati ai cruscotti dei propri piloti in merito alla pressione minima degli pneumatici".

Per questo motivo Marc Marquez ha dovuto attendere qualche minuto prima di poter celebrare il successo nella Sprint Race in Cechia.