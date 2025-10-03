Perché Dall’Igna si è presentato al box Ducati con lividi, abrasioni e un vistoso cerotto sul naso

L’immagine del direttore generale della Ducati non è passata inosservata in occasione delle prime libere del Gran Premio di MotoGp in Indonesia. Ha subito un banale incidente nella piscina dell’hotel della Ducati.

La doppia caduta di Marc Marquez durante le libere del Gran Premio d'Indonesia ha sicuramente suscitato clamore ma tra le prime immagini del week-end del Mondiale di MotoGp ce n'è un'altra che ha attirato l'attenzione. Proveniva direttamente dal box della Ducati: le abrasioni, i lividi sul volto del direttore generale Gigi Dall'Igna, che ha il naso coperto da un cerotto vistoso.

Cosa è successo a Dall'Igna e come si è procurato quei graffi

Non c'è alcun retroscena particolare, la spiegazione è molto più semplice di quanto si possa immaginare: il manager ha subito un banale incidente, di quelli che capitano per distrazione, eccesso di euforia, perché capita che la sorte a volte di faccia lo sgambetto. Nei giorni scorsi è scivolato in maniera accidentale nella piscina dell'hotel dove alloggia la delegazione dei Borgo Panigale: è caduto mentre festeggiava la conquista del nono titolo Mondiale da parte di Marc Marquez.

A rendere ancora più esaltante la scorsa tappa del calendario iridato in Giappone è stato anche l'acuto piazzato da Francesco ‘Pecco' Bagnaia sul circuito di Motegi: trionfo per lo spagnolo e trionfo (finalmente) per il pilota italiano (aveva vinto anche la Sprint) che nel Sol Levante ha riassaporato il gusto di salire sul gradino più alto del podio dopo una stagione durissima, avara di soddisfazioni e caratterizzata da mille perplessità sulle prestazioni della sua moto.

La caduta di Dall'Igna dopo il trionfo Ducati in Giappone

La caduta in piscina di Dall'Igna è arrivata proprio dopo il cosiddetto "Gran Premio perfetto per la Ducati". È così che il direttore generale ha descritto quella gara, soddisfatto anche per il ritorno alla vittoria di Bagnaia, finora rimasto nel cono d'ombra di Marc Marquez. Un risultato che ha spazzato via buona parte dei cattivi pensieri (qualcosa è ancora rimasto…) che avevano scandito le riflessioni del pilota sulle difficoltà incontrate in questa edizione del Mondiale. "Incredibile e inaccettabile", aveva detto sfogando tutta la propria frustrazione nel dialogo con Marc Marquez in occasione del Gran Premio di Catalogna.

"Marc ha coronato una stagione stratosferica nel giorno in cui Pecco ha finalmente ritrovato la sua piena competitività. Oggi possiamo davvero festeggiare: abbiamo chiuso il cerchio nel giorno più gratificante", aveva detto Dall'Igna. L'entusiasmo gli ha tirato un brutto scherzo, per fortuna se l'è cavata solo qualche graffio.