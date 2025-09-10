Bagnaia sfoga la sua frustrazione con Marquez, il video svela tutto: Marc gli dà un consiglio

Il dialogo tra i due piloti della Ducati mostra dal vivo lo sconforto e la frustrazione di Pecco per una stagione durissima. “È incredibile quanto sia lento, sto perdendo fiducia”.

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGp ha lasciato un sensazione di profonda frustrazione in Francesco Bagnaia, nel dialogo con Marc Marquez si abbandona a una confessione senza filtri in cui ormai appare devastato e rassegnato. "È incredibile quanto sia più lento rispetto all'anno scorso", dice con aria sconsolata. Entrambi sono seduti nel retro della vettura e il video condiviso da Ducati Inside mostra tutto: le espressioni del volto, il tono della voce dimesso dell'uno e consolatorio dell'altro, il consiglio che a un certo punto l'iberico dà al collega di scuderia che è finito nel tunnel depressione sportiva, quella che ti prende quando fai di tutto per cambiare le cose ma resti lì dove sei, solo con te stesso. Gli suggerisce l'unica cosa sensata che si può avanzare in momenti del genere: non guardare dietro di te ma avanti.

La conversazione tra Marquez e Bagnaia nel video della Ducati

A inizio stagione Bagnaia e lo spagnolo avrebbero dovuto competere per il Mondiale poi è successo qualcosa che nemmeno Pecco è riuscito a spiegare: le sue ambizioni si sono sgretolate, quelle del "cabroncito" sono divenute il companatico di una corsa sfrenata verso il 9° titolo (come Valentino Rossi). A sette gare (compresa la prossima, a Misano) dalla conclusione deve difendersi solo dal fratello, Alex, visto che il compagno di team è dietro di ben 250 punti e le prestazioni che raccoglie sono tremende e demoralizzanti.

Il colloquio è breve ma intenso, risale all'esperienza in Catalogna, altra tappa difficile per Pecco che ha chiuso la Sprint Race in 14ª posizione e in 7ª la gara (con un distacco di oltre 16 secondi dal vincitore nonostante una bella rimonta). Cosa si sono detti? Lo rivela la sequenza mostrata sul canale YouTube della Ducati.

Pecco Bagnaia: "È incredibile quanto fossi veloce l'anno scorso e quanto sono lento ora. È incredibile, in questa situazione perdo fiducia di continuo".

Marc Márquez: "Devi arrivare in pista e ripartire… Misano è sicuramente un buon posto per farlo. Passo dopo passo… vedrai che andrà meglio. Poi le domande dei giornalisti cesseranno e tutto sarà più facile per te…".

Il GP di Catalogna ha alimentato la frustrazione di Pecco

Quello scambio di pensieri ha fotografato perfettamente l'altra faccia della medaglia nella Casa di Borgo Panigale ed è stato l'epilogo di un week-end inaccettabile per il campione italiano che, da un all'altro, ha perso tutto e s'è smarrito in mezzo a risultati deludenti. Dopo prove libere di venerdì scorso aveva registrato segnali inquietanti: "Quando premo l'acceleratore mi sembra di scivolare".

Durante le qualifiche del sabato, le cose sono andate anche peggio. "Non riesco a trovare il modo di curvare la moto", ha detto ai suoi ingegneri, scuotendo il capo per la frustrazione. La Sprint ha solo acuito quella sensazione: da un lato c'era Marc che duellava con Fabio Quartararo e vinceva (portando in dote il titolo costruttori alla Ducati), dall'altra c'era Pecco alle prese coi problemi di sempre. Dinanzi ai quali non riesce a dire altro "è incredibile".