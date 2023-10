Pazza vittoria di Zarco al MotoGP Australia su Bagnaia: Martin è 5°, Pecco allunga per il Mondiale A Philip Island impeccabile Zarco, al suo primo successo in MotoGP. Bagnaia chiude 2° davanti a Di Giannantonio. Solo quinto Martin che si allontana in classifica generale e scivola a -27 punti da Pecco.

A cura di Alessio Pediglieri

A Phillip Island il migliore di tutti è stato a sorpresa Johann Zarco che ha preceduto al traguardo uno scatenato Bagnaia, secondo e un eccellente Di Giannantonio, sul podio che chiude una fantastica tripletta Ducati, sempre più dominatrice del mondiale costruttori. In classifica generale per Pecco un passo in avanti ulteriore: ora i punti di vantaggio su Martin, che ha chiuso il Gp Australia al quinto posto, sono 27 e il Mondiale appare molto più vicino.

Johann Zarco è stato dunque il migliore ed è riuscito a sfatare un autentico tabù personale, trovando il primo successo ufficiale in MotoGP a 33 anni e dopo aver sfiorato il sogno in 19 occasioni, dove era finito semplicemente sul podio. Il pilota Pramac è stato eccezionale nella gestione delle gomme e nella fase decisiva della corsa non ha lasciato spazio, riuscendo a prendersi il 1° posto quando nel finale ha strappato la testa della corsa a un Martin in evidente calo.

Proprio il pilota spagnolo però è stato protagonista della gara, dominata per larghi tratti prima di crollare nelle ultime piegate fino al quinto posto, lasciando via libera, tra gli altri, anche al rivale principale per il Mondiale, Bagnaia, che si è preso una seconda fondamentale seconda posizione. Per Pecco una gara in salita, di gestione fino all'ultimo istante, quando ha rotto gli indugi ed è riuscito a lasciare il segno.

Tutto si decide proprio nell'ultima serie di tornanti, dove il Gp Australia si accende improvvisamente e si stravolge il tutto in modo incredibile: Zarco rimonta approfittando del calo di un Martin fino a quell'istante dominatore della corsa e nella sua scia ne approfitta Bagnaia, bravissimo a infilarsi nel varco mentre Martin deve lasciare spazio vedendosi superato alla soglia del traguardo senza poter far nulla. Lo spagnolo vede sfilare davanti a sé anche un ottimo Di Giannantonio, terzo all'arrivo, e infine anche Brad Binder che si prende la quarta piazza ai piedi del podio.

Per Martin una seconda consecutiva doccia fredda: dopo la caduta nell'ultimo Gran Premio, la beffa di uscire dal terzetto di testa nelle ultime piegate, scivolando adesso ancora un po' più lontano da Bagnaia in classifica generale con Pecco che allunga ancora e si porta a +27: niente di deciso ma comunque un ulteriore mattoncino al castello su cui potrebbe sventolare la bandiera di campione mondiale.

L'ordine di arrivo del GP Australia di MotoGP

Johann Zarco (Ducati) Francesco Bagnaia (Ducati) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Brad Binder (KTM) Jorge Martin (Ducati) Marco Bezzecchi (Ducati) Jack Miller (KTM) Aleix Espargaro (Aprilia) Alex Marquez (Ducati) Enea Bastianini (Ducati) Maverick Vinales (Aprilia) Luca Marini (Ducati) Miguel Oliveira (Aprilia) Fabio Quartararo (Yamaha) Marc Marquez (Honda) Raul Fernandez (Aprilia) Franco Morbidelli (Yamaha) Pol Espargaro (GasGas) Takaaki Nakagami (Honda)

La nuova classifica Mondiale in MotoGP

Francesco Bagnaia (Ducati) 366 Jorge Martin (Ducati) 339 Marco Bezzecchi (Ducati) 293 Brad Binder (KTM) 224 Johann Zarco (Ducati Pramac) 187 Aleix Espargaro (Aprilia) 185 Maverick Vinales (Aprilia) 170 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 148 Jack Miller (KTM) 144 Fabio Quartararo (Yamaha) 134 Alex Marquez (Ducati Gresini) 115 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 86 Franco Morbidelli (Yamaha) 79 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 76 Augusto Fernandez (GasGas) 67 Marc Marquez (Honda) 65 Alex Rins (Honda) 54 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 50 Enea Bastianini (Ducati) 36 Raul Fernandez (Aprilia) 39 Dani Pedrosa (KTM) 32 Joan Mir (Honda) 20 Pol Espargaro (GasGas) 12 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9 Jonas Folger (KTM) 9 Stefan Bradl (Honda) 8 Michele Pirro (Ducati) 5 Danilo Petrucci (Ducati) 5 Cal Crutchlow (Yamaha) 3 Iker Lecuona (Honda) 0