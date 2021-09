Paura in Moto3 al GP Misano: brutto incidente Kunii-Surra La sessione delle libere 3 della moto3 del Gran Premio di San Marino è stata contraddistinta dagli incidenti. Dinamica curiosa per quello tra Yuki Kunii e Alberto Surra, in cui ad avere la peggio è stato il secondo. L’italiano comunque cosciente è stato sottoposto alle cure dei sanitari già sulla ghiaia: trauma cranico con tac fortunatamente negativa.

A cura di Marco Beltrami

La sessione delle libere 3 del Gran Premio di San Marino di Moto 3 è stata contraddistinta dai brutti incidenti. L'ultimo è stato quello tra Yuki Kunii e Alberto Surra, dalla dinamica molto curiosa. Un vero e proprio tamponamento in cui ad avere la peggio è stato il giovane italiano: cosciente è stato comunque sottoposto alle cure dei sanitari presenti a bordo pista sulla ghiaia. Per lui trauma cranico ma tac fortunatamente negativa.

A Misano è successo di tutto. All'uscita della curva 11, Alberto Surra è finito con la sua moto contro quella di Yuki Kunii. Una situazione curiosa da vedere a questi livelli e legata ad un errore del giapponese della Honda che ha rallentato improvvisamente sorprendendo l'italiano, che arrivava alle sue spalle. Dopo il tamponamento il pilota della SKY Racing Team VR46 è caduto su un fianco, con la moto che gli è finita addosso nella ghiaia. Immediati i soccorsi, con i sanitari presenti a bordo pista che hanno provveduto alle prime cure del caso.

Immagini preoccupanti, con i teloni utilizzati per coprire la zona dove si trovava Surra e i medici. Fortunatamente a tranquillizzare tutti sono arrivate le comunicazioni ufficiali: sia Surra che Kunii sono coscienti. Le ultime indicazioni sulle condizioni dell'azzurro sono incoraggianti: trauma cranico con tac negativa per lui che a quanto pare ha perso conoscenza per qualche secondo.. Mattinata contraddistinta dalle cadute a Misano, visto che in precedenza sia Deniz Öncü che Adrian Fernandez erano stati protagonisti di due brutti incidenti. Trauma cranico per il primo, fortunatamente con Tac negativa e problema alla gamba per il secondo. Un sospiro di sollievo per due situazioni che in tempo reale aveva lasciato tutti con il fiato sospeso.