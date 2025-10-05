Paolo Conte resta gravissimo dopo il terribile incidente in Sport Bike ma risponde alle terapie

Paolo Conte, pilota casertano di 20 anni, è ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva dopo un pauroso incidente in Sport Bike nel corso del Campionato Italiano di Velocità. Intubato in pista, ha subito un importante trauma cranico ma i medici provano ad essere ottimisti: Conte starebbe rispondendo alle prime terapie.

Alcuni barlumi di speranza sulle condizioni di salute di Paolo Conte, il giovanissimo pilota che nella giornata di sabato 4 ottobre è stato vittima di un brutale incidente in Sport per Bike durante il CIV, Campionato Italiano di Velocità; il 20enne casertano era stato intubato in pista dopo il contatto con un altro pilota per essere elitrasportato in codice rosso all'Ospedale di Careggi in condizioni disperate. Un primo bollettino medico emesso nella mattinata di domenica 5 ottobre conferma le gravissime conseguenze per l'incidente ma anche la risposta di Conte alle prime terapie.

Come sta Paolo Conte: in condizioni critiche per un importante trauma cranico

Paolo Conte resta in terapia intensiva dopo che ha subito un colpo violentissimo per l'impatto in gara con un altro pilota che lo sta vedendo lottare per la vita all'ospedale fiorentino di Careggi. L'incidente sulla pista del Mugello, durante una gara di Sport Bike. Le condizioni del giovanissimo centauro restano critiche ma sembra star rispondendo alle sollecitazioni dei medici, che gli hanno riscontrato un importante trauma cranico a seguito della caduta in pista.

Cos'è accaduto a Paolo Conte durante la gara di Sport Bike: il contatto con un altro pilota

Intanto è stato ricostruita la dinamica del terribile impatto durante la gara di CIV in Sport Bike. Conte durante il penultimo giro all'altezza della curva Bucine ha urtato un altro pilota, contatto in seguito al quale si è poi schiantato nella ghiaia a bordo tracciato. Le condizioni del pilota casertano sono apparse subito critiche con bandiera rossa da parte della direzione per fermare immediatamente la corsa e permettere l'intervento dei soccorsi. Immediati e decisivi: lo staff medico ha subito stabilizzato e intubato Paolo Conte direttamente in pista, per poi trasportarlo in eliambulanza, al vicino ospedale di Careggi.