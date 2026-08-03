Ollie Bearman non vuole aspettare la Ferrari: “Non attenderò 3 o 4 anni”. Hamilton si tiene il posto

Bearman per la seconda stagione guida la Haas, probabilmente pensava che nel 2027 prendesse il posto di Hamilton alla Ferrari, ma non sarà così.

Il futuro di Ollie Bearman sembrava scolpito, soprattutto dopo l'esordio splendido con la Ferrari, quando venne chiamato di fretta a sostituire Carlos Sainz nel GP Arabia Saudita del 2024. Un'operazione da fare subito, l'appendicite da togliere per lo spagnolo. Ollie monta in macchina e sbalordisce. Poi si ripete nello stesso anno, ma senza guidare una Rossa. Prima annata alla Haas ottima, avvio eccellente di seconda, poi si è perso, anzi, si è appassito. Perché ha capito che il suo copione per ora cambierà. Il sedile che pensava fosse suo nel 2027, quello della Ferrari, se lo tiene Hamilton e Bearman chiaramente dice che pur rispettando Lewis non è contento. Non può aspettare a vita e qualcuno lo corteggia già.

Hamilton resta nel 2027, Bearman è costretto ad aspettare

Bearman è senz'altro un talento, è giovane ed è forte, e va di fretta, cosa normale per un pilota di Formula 1. Qualcuno aveva già tracciato il solco, onestamente anche esagerando, stabilendo che nel 2027 sarebbe stato il partner di Leclerc alla Ferrari, ben sapendo che Hamilton poteva usufruire di un terzo anno di contratto. Lewis il terzo anno di contratto con la Ferrari lo farà, giustamente, visto cosa sta combinando – è secondo nel Mondiale Piloti.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc dovrebbero essere anche nel 2027 i piloti Ferrari.

"Non sono disposto ad aspettare per sempre"

Il pilota della Haas, però, di questo non è tanto felice e lo dice con una grandissima onestà: "Il mio obiettivo è tornare a essere un pilota Ferrari, ma non sono disposto ad aspettare per sempre". Parole chiarissime quelle di questo ventunenne che parlando di Hamilton ha detto: "Vederlo tornare al successo è stato fantastico, è il miglior pilota britannico di sempre e ha vinto con la Ferrari. Senz'altro è qualcosa di speciale, ma non è l'ideale per il mio futuro".

Bearman sogna la Ferrari, ma è pronto a guardare altrove

Pur ribadendo che rimanere alla Haas non sarebbe un duro colpo afferma parlando nel podcast ‘Beyond the Grid' che non può aspettare in eterno: "Sogno la Ferrari, ma non posso attendere tre, quattro o cinque anni". Insomma, un altro anno in parcheggio lo può fare, ma poi bisognerà prendere una decisione, a fine 2027 quando il contratto di Hamilton scadrà. Lewis ha detto che in Formula 1 si vede ancora a lungo, ma non è detto che sia sempre a Maranello, dove comunque i pretendenti non mancano. Perché in passato si era parlato di Piastri e c'è chi sogna Verstappen come partner di Leclerc, e se Max dovesse lasciare la Red Bull proprio il team austriaco si potrebbe fiondare su Bearman.