Oggi Valentino Rossi corre la 24 Ore di Spa, la gara del GTWCE in diretta: orario e dove vederla Oggi a Spa-Francorchamps Valentino Rossi disputa la gara più prestigiosa del calendario del GT World Challenge Europe 2023: il Dottore con la BMW sfida Ferrari e Lamborghini nella leggendaria 24 Ore di Spa che si può vedere in diretta TV su Sky e anche gratis in live streaming su Youtube.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi Valentino Rossi correrà la gara più prestigiosa presente nel calendario del GT World Challenge Europe 2023, vale a dire la famosa 24 Ore di Spa-Francorchamps. Il campionato automobilistico in cui compete la leggenda della MotoGP in questo weekend fa infatti tappa sullo storico circuito belga per una delle gare di endurance più dure. Alle ore 16:30 di oggi ci sarà la partenza della gara che vedrà al via la BMW del 44enne di Tavullia che, insieme ai nuovi compagni di squadra Maxime Martin e Augusto Farfus, sarà chiamata alla rimonta dato che partirà dalla 21ª posizione sulla griglia di partenza. La gara di Valentino Rossi a Spa-Francorchamps è trasmessa in diretta TV su Sky ma anche in live streaming gratis su Youtube.

A che ora corre Valentino Rossi alla 24 ore di Spa-Francorchamps, gli orari TV di oggi

Dopo la vittoria alla Road to Le Mans oggi il nove volte campione del mondo Valentino Rossi si appresta a prendere parte ad una delle gare automobilistiche più iconiche. Il campionato GT World Challenge Europe 2023 riprende infatti con la 24 Ore di Spa-Francorchamps sul circuito delle Ardenne. L'orario della partenza gara è fissato alle ore 16:30. La corsa sul tracciato belga durerà fino alle 16:30 di domani. Questi dunque gli orari dell'impegnativa gara automobilistica che vede al via il ‘Dottore' con la sua BMW.

GT World Challenge a Spa in TV oggi, dove vedere la gara di Valentino Rossi

La gara della 24 Ore di Spa-Francorchamps del GT World Challenge Europe 2023 in programma oggi si può vedere in diretta TV su Sky al canale Sky Sport 257 (canale 257 del decoder Sky) e in live streaming sull'app SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", su NOW con la telecronaca di Ivan Nesta. La durissima gara endurance a cui partecipa Valentino Rossi si può vedere anche in live streaming gratis su YouTube sul canale ufficiale GT World con il commento disponibile anche in lingua italiana.