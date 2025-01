video suggerito

Oggi e domani si corre la 100 Km dei Campioni al Ranch di Valentino Rossi: dove vederla in TV e streaming Oggi al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi prende il via la 100 km dei Campioni 2025 con la Americana Race e domani si prosegue con la gara a coppie da 100 chilometri. Qui tutte le informazioni su come seguire e vedere le gare in diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Oggi e domani al Ranch di Tavullia andrà in scena la decima edizione della ‘100 km dei Campioni', la competizione motociclistica che ogni anno Valentino Rossi organizza sulla sua pista di casa e che prevede la partecipazione di tantissime stelle della MotoGP, delle classi minori del Motomondiale, della Superbike e delle più prestigiose corse motociclistiche del mondo. Oltre al Dottore e a ben sette piloti della MotoGP (insieme ai ragazzi cresciuti nell'Academy della VR46 Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Luca Marini, infatti ci saranno anche Pedro Acosta, Enea Bastianini e Miguel Oliveira), una delle star più attese di questa edizione è la leggenda del Tourist Trophy Michael Dunlop (29 vittorie ottenute in carriera nella ‘corsa della morte'). Consueto invece il regolamento con due distante gare: l'Americana Race (in programma nella serata di oggi) e la classica 100 km dei Campioni (in programma domani). La corsa non sarà trasmessa in diretta TV ma sarà possibile seguirla parzialmente in streaming sui canali social e Youtube della VR46 e di Valentino Rossi.

Il regolamento dell'Americana Race e della 100 km dei Campioni 2025

Il regolamento della 10ª edizione della 100 km dei Campioni che si tiene al Ranch di Tavullia prevede che le prove Libere e ufficiali, così come i Warm Up saranno tutti cronometrati e validi per la qualifica. I piloti sono divisi in 2 gruppi e identificati con l’apposizione di adesivi sulle tute, con colori diversi in base al gruppo/giornata. Le Prove Ufficiali Cronometrate, determineranno la griglia di partenza sia dell'Americana Race sia della 100 km dei Campioni che hanno poi a sua volta due distinti regolamenti.

Per quanto riguarda l'Americana Race, a seconda del numero degli iscritti, saranno disputate 2 o 3 gare ad eliminazione (Americana 1 – Americana 2 – Americana 3) ognuna composta da un minimo di 4 manche da 2 giri e una finale da 3 giri, ad ogni manche vengono eliminati gli ultimi 6 piloti nella prima manche e da 4 a 6 dalla seconda manche in poi (a decretare il numero delle eliminazioni per ogni manche sarà il Direttore di Gara). La metà dei partecipanti, meno due, con i migliori tempi registrati nelle Prove Ufficiali Cronometrate andrà direttamente alla gara Americana 2, mentre gli altri dovranno partecipare alla Americana 1. I primi 2 classificati dell'Americana 1 andranno ad occupare gli ultimi due posti in griglia della Americana 2.

Per quanto concerne invece la 100 km dei Campioni sarà disputata un'unica gara a coppie sulla distanza di 100 chilometri con 5 turni di guida da 5 giri per ogni pilota della coppia. La partenza della gara sarà in stile Le Mans con le moto allineate su un lato della pista e i piloti sull'altro lato che devono raggiungerle di corsa, saltare in sella, accendere il motore e scattare.

I partecipanti alla 100 km dei Campioni 2025

Valentino Rossi (WEC)

Pedro Acosta (MotoGP)

Dominique Aegerter (WSBK)

Xavier Artigas (Moto2)

Francesco Bagnaia (MotoGP)

Lorenzo Baldassarri (Supersport)

Elia Bartolini (Supersport 300)

Enea Bastianini (MotoGP)

James Douglas Beach (MotoAmerica)

Marco Belli (Flat Track)

Matteo Bertelle (Moto3)

Marco Bezzecchi (MotoGP)

Nicolo Bulega (WSBK)

Federico Caricasulo (Supersport)

Mattia Casadei (MotoE)

Thomas Chareyre (Supermotard)

Davey Todd (Superstock 1000 e TT)

Michael Dunlop (Tourist Trophy)

Filippo Fuligini (MotoAmerica)

Federico Fuligni (Supersport)

Matteo Gabarrini (Premoto3)

Manu Gonzalez (Moto2)

Sammy Halbert (Flat Track)

Lasse Kurvinen (Flat Track)

Andrea Locatelli (WSBK)

Luca Lunetta (Moto3)

Andrea Mantovani (MotoE)

Luca Marini (MotoGP)

Andrea Migno (ex Moto3)

Franco Morbidelli (MotoGP)

Diogo Moreira (Moto2)

Stefano Nepa (Moto3)

Miguel Oliveira (MotoGP)

Luca Ottaviani (CIV)

Mattia Pasini (ex Moto2)

Matteo Patacca (CIV)

Gautier Paulin (Motocross)

Tito Rabat (WSBK)

Jose Antonio Rueda (Moto3)

Alberto Surra (CEV Moto2)

Tatsuki Suzuki (Moto3)

Tim Neave (BSB British Superbike)

Ryan Vickers (WSBK)

Dove vedere la 100 km dei Campioni 2025 in TV e in streaming

Le gare della 100 km dei Campioni 2025 in programma oggi e domani sul tracciato del Ranch di Tavullia di Valentino Rossi non si possono vedere in diretta TV e non saranno trasmesse nemmeno in differita (a differenza dello scorso anno quando furono mandate in onda da Sky). Al momento non è prevista nemmeno alcuna diretta streaming dell'evento che sarà però parzialmente coperto dai canali social e Youtube della VR46 e di Valentino Rossi.