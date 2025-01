video suggerito

Valentino Rossi svela la lista dei piloti della 100 km dei Campioni: c'è anche la leggenda del TT Valentino Rossi ha annunciato la lista dei partecipanti alla 100 km dei Campioni 2025 che si terrà al Ranch di Tavullia il 10 e l'11 gennaio: tra le tante stelle della MotoGP, della Superbike e del motocilcismo internazionale spunta a sorpresa il nome della leggenda del Tourist Trophy Michael Dunlop.

A cura di Michele Mazzeo

Il 10 e l'11 gennaio 2025 al Ranch di Tavullia andrà in scena la decima edizione della ormai tradizionale ‘100 km dei Campioni‘, la competizione motociclistica che ogni anno Valentino Rossi organizza sulla sua pista di casa e che prevede la partecipazione di tantissime stelle della MotoGP, delle classi minori del Motomondiale, della Superbike e delle più prestigiose corse motociclistiche al mondo. E, come consuetudine, anche in questa occasione, pochi giorni prima di darsi appuntamento nella cittadina al confine tra le Marche e la Romagna, a svelare la lista degli iscritti è stato il padrone di casa con una storia sul proprio profilo Instagram con i nomi dei 43 piloti che prenderanno parte all'edizione del decennale.

E, anche quest'anno, non sono mancate le sorprese. Su tutte la presenza della leggenda del Tourist Trophy Michael Dunlop che lo scorso giugno, portando a 29 il numero di vittorie ottenute in carriera in quella che è universalmente nota come la ‘corsa della morte', è diventato il pilota più titolato di sempre per quel che riguarda la competizione motociclistica stradale più pericolosa al mondo.

Anche il 35enne nordirlandese figura infatti tra i quarantatre piloti iscritti alla decima edizione della ‘100 km dei Campioni' che oltre a lui e al padrone di casa Valentino Rossi vedrà gareggiare tantissimi volti noti del motociclismo internazionale. Sette i centauri presenti che il prossimo anno correranno in MotoGP: insieme ai ragazzi cresciuti nell'Academy della VR46 Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Luca Marini, infatti ci saranno anche il talentuosissimo pupillo della KTM Pedro Acosta, il riminese ex Ducati Enea Bastianini e Miguel Oliveira.

La lista degli iscritti alla 100 km dei Campioni 2025

Valentino Rossi (WEC) Pedro Acosta (MotoGP) Dominique Aegerter (WSBK) Xavier Artigas (Moto2) Francesco Bagnaia (MotoGP) Lorenzo Baldassarri (Supersport) Elia Bartolini (Supersport 300) Enea Bastianini (MotoGP) James Douglas Beach (MotoAmerica) Marco Belli (Flat Track) Matteo Bertelle (Moto3) Marco Bezzecchi (MotoGP) Nicolo Bulega (WSBK) Federico Caricasulo (Supersport) Mattia Casadei (MotoE) Thomas Chareyre (Supermotard) Davey Todd (Superstock 1000 e TT) Michael Dunlop (Tourist Trophy) Filippo Fuligini (MotoAmerica) Federico Fuligni (Supersport) Matteo Gabarrini (Premoto3) Manu Gonzalez (Moto2) Sammy Halbert (Flat Track) Lasse Kurvinen (Flat Track) Andrea Locatelli (WSBK) Luca Lunetta (Moto3) Andrea Mantovani (MotoE) Luca Marini (MotoGP) Andrea Migno (ex Moto3) Franco Morbidelli (MotoGP) Diogo Moreira (Moto2) Stefano Nepa (Moto3) Miguel Oliveira (MotoGP) Luca Ottaviani (CIV) Mattia Pasini (ex Moto2) Matteo Patacca (CIV) Gautier Paulin (Motocross) Tito Rabat (WSBK) Jose Antonio Rueda (Moto3) Alberto Surra (CEV Moto2) Tatsuki Suzuki (Moto3) Tim Neave (BSB British Superbike) Ryan Vickers (WSBK)