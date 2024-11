video suggerito

Norris sbotta in diretta TV dopo le qualifiche sprint in Brasile: è esasperato dalla solita domanda Dopo le qualifiche sprint del GP del Brasile della Formula 1 2024 Lando Norris è stato protagonista di un sorprendente sfogo in diretta TV: il britannico della McLaren è esasperato dalla solita domanda che gli viene posta ad ogni intervista da quando è in lotta per il titolo iridato con Max Verstappen.

A cura di Michele Mazzeo

Le qualifiche sprint del GP del Brasile della Formula 1 2024 hanno sorriso alla McLaren che con la mini-pole di Oscar Piastri e il secondo posto di Lando Norris partirà con entrambe le vetture davanti ai rivali per i titoli iridati che scatteranno alle loro spalle. Ghiotta occasione dunque per il team britannico per aumentare il proprio divario sulla Ferrari (che vede Leclerc scattare 3° e Sainz 5°) nella graduatoria riservata ai costruttori e ridurre il gap dal leader Max Verstappen (che prenderà il via dalla quarta casella della griglia di partenza) per quel che riguarda il mondiale piloti.

Non sarebbe potuta andare meglio dunque per Lando Norris che, considerando anche la penalità di 5 posizioni che dovrà scontare l'olandese della Red Bull nella gara lunga della domenica, vede aumentare le sue chance di laurearsi per la prima volta in carriera campione del mondo. Una situazione ideale dunque per il quasi 25enne (li compirà il prossimo 13 novembre) di Bristol che cozza però con l'improvviso sfogo di cui è stato protagonista nell'intervista post-qualifiche in diretta ai microfoni della tv ufficiale della F1.

Nel momento in cui si è visto porre l'inevitabile domanda sul confronto con il suo avversario diretto nella lotta per il titolo iridato, Lando Norris ha infatti lasciato di sasso tutti con una reazione del tutto inattesa. "Non mi interessa, odio queste domande. Io corro e basta, non mi interessa dove si qualifica lui (Max Verstappen, ndr). Per me si tratta solo di concentrarmi sul mio lavoro e basta. È sempre la stessa domanda, non importa se è primo o ultimo, io faccio del mio meglio…" ha difatti risposto un esasperato Norris apparso quasi sopraffatto dall'inevitabile pressione che ha addosso chiunque lotti per diventare campione del mondo.

Uno sfogo, quello del britannico della McLaren, che diventa ancor più sorprendente se si considera che è arrivato nel momento in cui, dati i risultati in pista e i valori attuali delle monoposto, a vedere aumentare a dismisura la pressione su di sé è in realtà il suo avversario in questo duello per un titolo che sembrava ormai ipotecato e che invece adesso rischia seriamente di vederselo sfilare in extremis. Un duello che dunque pesa come un macigno su Lando Norris ma in cui ad avere tanto da perdere è soprattutto il tre volte campione del mondo Max Verstappen.