Verstappen penalizzato nel GP del Brasile della F1: perché sconterà soltanto 5 posizioni di penalità Max Verstappen sanzionato con una penalità per il GP del Brasile della Formula 1 2024: la Red Bull conferma l'introduzione di un nuovo motore endotermico sulla sua RB20 ad Interlagos. L'olandese ad Interlagos sarà penalizzato di solo 5 posizioni in griglia mentre se i suoi rivali Norris, Leclerc, Piastri e Sainz dovessero montare un nuovo ICE si troverebbero a dover scontare una sanzione raddoppiata rispetto al leader del Mondiale.

Ve lo avevamo anticipato e adesso è arrivata l'ufficialità: il leader del mondiale Max Verstappen partirà con una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza nella prossima gara del GP del Brasile della Formula 1 2024. L'olandese a Interlagos smarcherà infatti un nuovo motore endotermico che sarà montato sulla sua RB20 e, trattandosi di un'unità eccedente rispetto alle quattro consentite dal regolamento nell'arco di un'intera stagione, si ritroverà dunque penalizzato al via della corsa brasiliana.

A confermarlo è stata la Red Bull che ha anche spiegato che ad essere smarcato sarà solo un nuovo ICE e non l'intera power unit in quanto le unità delle altre componenti (turbo compressore, MGU-H, MGU-K, Pacco Batterie e Centralina) ancora a disposizione offrono garanzie di durata in vista degli altri quattro gran premi che mancano da qui al termine del campionato.

Perché si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo motore endotermico? Nel corso dell'ultimo round in Messico l'olandese ha dovuto dire addio al secondo motore dei cinque fin qui smarcati in stagione (il primo si era danneggiato irreparabilmente nel corso del GP del Canada) e ha già smarcato la quinta unità stagionale a Spa in occasione del GP del Belgio) e dunque, avendo a disposizione solo tre motori con elevato chilometraggio, per questo rush finale (mancano 4 GP di cui 2 con Sprint Race) si è trovato praticamente costretto a smarcarne un altro, il sesto stagionale, al fine di aumentare le prestazioni (un motore nuovo performa molto meglio di uno che ha già un elevato chilometraggio) ed evitare sanguinosi problemi di affidabilità nella fase cruciale del Mondiale in cui si decide la lotta iridata con Lando Norris per il titolo piloti e con McLaren e Ferrari per quello riservato ai costruttori.

Per gli stessi motivi anche i suoi rivali nelle lotte iridate potrebbero optare per smarcare un nuovo motore da utilizzare negli ultimi quattro gran premi dell'anno. Ma qualora decidessero di farlo questi dovrebbero scontare una penalità doppia rispetto a quella che invece dovrà scontare l'olandese ad Interlagos. Al pilota della Red Bull infatti il nuovo motore endotermico montato sulla sua RB20 per il GP del Brasile costerà "soltanto"cinque posizioni di penalità in griglia di partenza mentre qualora dovessero farlo Norris, Piastri, Leclerc o Sainz si troverebbero ad essere arretrati di dieci posizioni rispetto al piazzamento conquistato in qualifica.

Il motivo va rintracciato nel fatto che Verstappen ha già smarcato il quinto motore endotermico stagionale in Belgio scontando già la penalità di dieci posizioni in griglia e quella che introdurrà ad Interlagos sarà quindi la sesta unità stagionale di questa specifica componente della power unit. Il regolamento prevede difatti una penalità di dieci posizioni in griglia nel momento in cui si smarca la prima unità oltre quelle consentite per l'intera stagione, quattro nel caso del motore endotermico, e cinque posizioni di penalità per ogni ulteriore unità smarcata successivamente. I suoi avversari diretti per i titoli iridati invece fin qui nel corso del Mondiale di Formula 1 2024 hanno utilizzato soltanto le quattro unità di ICE concesse dal regolamento della F1 e pertanto qualora dovessero smarcarne una nuova si troverebbero a dover scontare la sanzione più pesante, comminata a chi eccede per la prima volta il limite imposto dalle regole.