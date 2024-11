Piastri conquista la mini-pole ad Interlagos: Ferrari battuta dalle McLaren nelle Qualifiche Sprint

video suggerito

Michele Mazzeo

Sarà Oscar Piastri a partire dalla pole position nella gara sprint del GP del Brasile della Formula 1 2024. L'australiano della McLaren è stato infatti il più veloce nelle qualifiche sprint andate in scena sul circuito di Interlagos precedendo nel decisivo SQ3 il compagno di squadra Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc che scatteranno dunque rispettivamente dalla seconda e dalla terza casella della griglia di partenza nella quinta mini-gara stagionale della F1.

Al fianco del monegasco, in seconda fila, partirà il campione del mondo in carica Max Verstappen con la sua Red Bull, Terza fila per l'altro alfiere della scuderia di Maranello, Carlos Sainz, che si troverà di fianco la Mercedes di George Russell. Alle loro spalle ci saranno invece l'Alpine di Gasly e la Racing Bulls di Liam Lawson. A chiudere la top-10 invece la Williams di Alexander Albon e la vera sorpresa di queste qualifiche sprint brasiliane, Oliver Bearman chiamato poco prima del via della prima giornata del GP del Brasile per sostituire l'indisponibile Kevin Magnussen sulla Haas.

Sessione di qualifica da dimenticare per quello che è il re di Interlagos, vale a dire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton eliminato con la sua Mercedes in SQ2 insieme all'ormai solito deludente Sergio Perez, a Valtteri Bottas, Franco Colapinto e Nico Hulkenberg (superato dal compagno di squadra di giornata). Qualifiche Sprint deludentissime per l'Aston Martin con Fernando Alonso e Lance Stroll eliminati entrambi in SQ1 insieme a Tsunoda (battuto dal compagno di squadra Lawson), Ocon e Zhou.

La griglia di partenza della Sprint Race del GP del Brasile della Formula 1 2024

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Lewis Hamilton (Mercedes) Nico Hulkenberg (Haas) Sergio Perez (Red Bull) Franco Colapinto (Williams) Valtteri Bottas (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Zhou Guanyu (Sauber)