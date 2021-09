Norris ‘hackera’ il profilo social di Ricciardo: “Ha più co***oni di me” Alla vigilia del GP di Russia di Formula 1 Daniel Ricciardo è stato vittima di un simpatico scherzo da parte del compagno di squadra Lando Norris. Il britannico si è impossessato del telefono dell’australiano e ha hackerato il suo profilo Twitter pubblicando dei post in cui sembra che il più esperto dei piloti McLaren elogi il giovane britannico. Alla fine però un selfie di Lando svela l’arcano.

A cura di Michele Mazzeo

Il pilota della McLaren Lando Norris, oltre a dimostrarsi uno dei migliori driver di Formula 1, è noto nel paddock per la sua voglia di scherzare in qualsiasi momento. Lo stesso discorso vale per Daniel Ricciardo che quest'anno è diventato il bersaglio preferito degli scherzi del compagno di squadra. E il clima disteso che si respira all'interno della scuderia inglese dopo la doppietta di Monza aiuta in tal senso.

L'ultimo scherzo in ordine cronologico è infatti arrivato alla vigilia del GP di Russia con il britannico che, mentre l'australiano era impegnato in conferenza stampa, si è impossessato del suo smartphone e ha hackerato il suo account Twitter. All'improvviso difatti sul profilo ufficiale del 32enne di Perth è apparso uno strano messaggio nel quale esaltava il compagno di squadra sminuendo se stesso: "Oltre a essere stato battuto 5-0 da Lando a ping pong, devo dire che quest'anno mi ha insegnato molto, soprattutto nelle curve ad alta velocità. Impressionante. Ha due grandi co***oni. Qualcosa che io non ho", si legge nel tweet apparso sul profilo di Ricciardo.

Norris ha poi risposto dal suo account con un messaggio in cui si dimostrava all'apparenza lusingato: "Daniel, nahhh, smettila, così mi fai arrossire" ha scritto infatti il giovane britannico in risposta al precedente tweet del compagno di squadra.

A svelare l'arcano ci ha poi pensato lo stesso Lando Norris che qualche minuto più tardi ha pubblicato un suo selfie dal profilo di Ricciardo scrivendo: "Spero che il mio ultimo tweet ora abbia più senso". Il tutto mentre l'ignaro compagno di squadra era ancora impegnato nella conferenza stampa del GP di Russia. Il più giovane dei piloti McLaren dunque ha colto la palla al balzo per vendicarsi dello "shoey" di Daniel che lo ha costretto a bere lo champagne dal suo stivale sul podio di Monza.