Norris frustrato in TV dopo il GP Brasile: prima si rifiuta di rispondere, poi si sfoga su Verstappen Dopo la gara del GP del Brasile della Formula 1 2024 Lando Norris ha mostrato tutta la sua frustrazione per un risultato che ha praticamente infranto il suo sogno iridato: il britannico della McLaren, visibilmente infastidito, si è prima rifiutato di rispondere alle domande delle interviste TV e poi si è sfogato contro il rivale Max Verstappen cercando di sminuire la sua impresa compiuta nella gara di Interlagos.

A cura di Michele Mazzeo

La pazza gara del GP del Brasile ha spento i sogni iridati di un Lando Norris che nello spazio di qualche ora è passato dalla speranza alla disperazione terminando al sesto posto dopo esser partito dalla pole mentre assisteva invece all'incredibile rimonta del leader del Mondiale della Formula 1 2024 Max Verstappen che è andato a stravincere la corsa di Interlagos dopo esser scattato dalla diciassettesima casella della griglia di partenza ed è ora distante 62 lunghezze in classifica (con solo tre GP ancora da disputare in stagione).

Un risultato (che potrebbe essere ancora più negativo per il britannico che è ancora sotto investigazione per aver infranto la procedura di partenza al momento del primo start abrogato dopo l'incidente di Stroll nel giro di formazione) che ha sconfortato il pilota della McLaren apparso frastornato e infastidito nell'immediato post-gara. Dopo lo sfogo dei giorni scorsisulle continue domande che gli vengono rivolte in merito al suo rivale per il titolo e alla lotta iridata, nelle interviste TV andate in scena subito dopo la fine della corsa ad Interlagos si è infatti trincerato dietro ad una sfilza di "Non lo so", "Boh", "Non so che dire", "Prossima domanda" non riuscendo in alcun modo a nascondere il fastidio di trovarsi a dover dare conto di una disastrosa prova (al di là degli episodi sfortunati, ha anche commesso tantissimi errori) e di un titolo mondiale che ormai sembra perso.

Solo al momento dell'intervista con la TV ufficiale della Formula 1, Lando Norris ha detto la sua riguardo a ciò che era accaduto in pista lasciandosi andare ad un rabbioso sfogo contro Max Verstappen e la sua tanto celebrata impresa: "Ha guidato bene ed è stato fortunato. Io ho avuto fiducia nel team e in quello che mi dicevano, mi fido di loro. Hanno avuto solo fortuna. Hanno beneficiato di una regola che non è apprezzata da nessuno. Nessuno di noi piloti è d’accordo, ma forse loro ora lo sono ora – ha infatti detto il britannico della McLaren riferendosi alla regola che consente il cambio gomme in regime di bandiera rossa di cui ha beneficiato Max Verstappen e i due alfieri dell'Alpine Esteban Ocon e Pierre Gasly nella gara del GP del Brasile –. A volte le cose vanno in un modo e a volte nell’altro, con la bandiera rossa le soste erano libere. George (Russell, ndr) avrebbe meritato di vincere la gara. Si è trattato di un azzardo che ha dato i suoi frutti, ma non è talento, è solo fortuna" ha quindi chiosato un Lando Norris che non sembra aver assolutamente digerito il responso dato dalla pista di Interlagos.