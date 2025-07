Nico Rosberg critica Lando Norris e tira in ballo Hamilton: “A Lewis non sarebbe successo”

La McLaren sta dominando il Mondiale di Formula 1. Non c'è storia. Il titolo Costruttori è blindato da tempo. Quello Piloti è un'affare che riguarda solo Piastri e Norris, che hanno vinto dieci dei tredici Gp disputati. Ma paradossalmente si parla poco di Oscar e Lando, la loro superiorità è schiacciante, la loro rivalità non accende gli animi. Piastri è il leader del campionato, Norris è sempre nell'occhio del ciclone a causa dei suoi ripetuti errori. Pure a Spa il britannico ha sbagliato, di nuovo e più volte, e per questo è stato criticato severamente da Nico Rosberg.

Le critiche di Rosberg a Norris

Norris aveva ottenuto la pole position a Spa, dove però ha chiuso al secondo posto. Dopo la partenza lanciata Piastri lo ha freddato con un gran sorpasso al rettilineo del Kemel, poi nel finale di gara Lando ha cercato la grande rimonta, ha ridotto il gap ma poi ha sbagliato, ancora, un paio di volte ed ha vanificato tutto. Piastri vincitore, Norris secondo. Prima doppietta McLaren in Belgio dal 1999.

Nico Rosberg, che commenta per Sky, di tanto in tanto, il Mondiale, con il suo stile notoriamente schietto e pungente ha messo nel mirino Norris e ha criticato il pilota inglese che sbaglia troppo: "Se vai a tutto gas puoi commettere errori. Ma mi chiedo solo se uno come Hamilton avrebbe commesso gli errori di Norris? Non sono davvero convinto che avrebbe commesso tutte quelle imperfezioni. Abbiamo visto Lewis spingere come un matto in gara molte volte e quando era il momento dell'Hammertime non l'abbiamo visto sbagliare così tanto. A lui non credo sarebbe successo. Non avrebbe commesso quei tre errori".

Lando non è deluso per il secondo posto del GP Belgio: "Queste sono le cose"

Norris ha preso con filosofia il secondo posto e le critiche ricevute, non solo dal campione del mondo 2016: "Se avessi disputato una gara perfetta avrei potuto vincere? Forse, ma non l'ho fatto. Anche Oscar ha commesso qualche piccolo errore, comunque si meritava la vittoria. Quando sei al limite in quel modo commetti qualche errore. Queste sono le cose, questa è la vita. Non sono troppo deluso". In fondo Norris al netto delle numerose critiche si trova a 16 punti da Piastri.