Rosberg gela Jos Verstappen in diretta con una scomoda domanda su Horner: “Ora stai zitto?”

Il Gp di Formula 1 in Belgio sul circuito di Spa è stato vinto da Piastri il quale ha beffato Norris con quest'ultimo che a sua volta ha chiuso davanti alla Ferrari di Leclerc al terzo posto. Quarta posizione per la Red Bull di Max Verstappen che prosegue il suo Mondiale altalenante. Per il pilota olandese una lotta continua per salire quantomeno sul podio ma la Rossa di Leclerc è stata in grado di riuscire a tenergli testa difendendo la posizione.

Gli occhi d'altronde erano tutti puntati sulla Red Bull che si presentava in Belgio per la prima senza Christian Horner, il più longevo team principal da quasi 20 annilicenziato con effetto immediato lo scorso 9 luglio, tre giorni dopo il GP in Gran Bretagna. Un argomento caldo trattato prima della gara anche in griglia dagli inviati di Sky Sports con Jos Verstappen. Il papà del campione olandese sarebbe stato uno degli artefici del licenziamento di Horner dopo le accuse pubbliche rivolte a lui nel 2024. E così è stato Nico Rosberg, ex pilota oggi commentatore Sky, a fargli una scomoda domanda in diretta: "Hai detto che doveva andarsene…".

A quel punto in diretta cala il gelo. Martin Brundle, l'altro inviato Sky resta in silenzio, ma Rosberg insiste, vuole incalzarlo e provocarlo. Brundle chiede una battuta sul licenziamento di Horner, e Jos Verstappen risponde: "A me va bene tutto se hanno deciso di cambiare". Ma a questo punto Rosberg è entrato in azione dicendo: "L'anno scorso, hai detto che Horner doveva andarsene – e così Jos risponde -.È successo un anno e mezzo fa. È diverso. Non ho niente da dire. Va bene". Ma Rosberg non è contento, vuole di più.

Leggi anche La reazione di Federer alla scomoda domanda di un tifoso su Sinner e Djokovic: interviene sua moglie

Rosberg incalza Jos Verstappen in diretta prima del GP del Belgio di Formula 1

"Ora stai zitto? – Jos non lo guarda benissimo e ribatte ancora – Sono sempre silenzioso". Un botta e risposta che ha scatenato anche i tifosi sui social. In tanti hanno sottolineato l'atteggiamento di Rosberg: "Lo sta provocando, sta ponendo domande scomode sulla griglia di partenza". Rosberg evidentemente ha cercato di far ricordare a Jos Verstappen cosa disse in un'intervista del 2024 a proposito di Horner: "Non può continuare in questo modo, la situazione esploderebbe se Horner rimanesse nel team. Sta facendo la vittima quando è lui a causare problemi”. Oggi ha deciso di non parlare.