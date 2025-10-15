Nicholas Latifi ha cambiato vita: da pilota di F1 a business man, con una laurea in tasca

Nicholas Latifi è stato per tre anni in Formula 1 e non ha lasciato una traccia. Tre stagioni nelle quali solo tre volte è arrivato in zona punti, incidenti in serie, uno, il più noto, è costato carissimo a Lewis Hamilton che perse così la possibilità di vincere l'ottavo titolo Mondiale. L'anno seguente corse, ma poi abbandonò il suo mondo. Ora ha ottenuto la laurea e ha definitivamente cambiato vita.

Latifi sarà sempre ricordato per l'incidente di Abu Dhabi 2021

Latifi era entrato in Formula 1 nel 2020, la Williams lo ingaggiò grazie ai suoi munifici sponsor, cosa che in genere non porta mai tante simpatie. Canadese, figlio di un milionario vero, non mostrò particolare talento. La vettura era quello che era ma di disastri ne ha combinati. Nel 2021 ottiene i primi punti in F1 ma ad Abu Dhabi quando si decise il più bel Mondiale di questo secolo. Il canadese fu protagonista assoluto quando commettendo un errore portò a quella Safety Car che impedì a Hamilton di vincere l'ottavo titolo in F1 e a Verstappen di diventare per la prima volta campione del mondo.

L'addio alla F1 e la laurea

L'anno seguente fu durissimo. Vettura modesta, talento poco e anche tante difficoltà dovute agli haters che lo prendevano di mira in continuazione. Lo stesso Hamilton chiese di lasciarlo in pace. Alla fine del 2022 il ritiro dalla F1, con la conseguente decisione di cambiare vita. Ora la vita del canadese è davvero tutta nuova. Dopo aver ottenuto un posto alla London Business School per frequentare un Master in Business Administration (MBA) ha conseguito la laurea.

La gioia di Latifi: "Mi sono laureato"

Fiero ha postato la foto da laureato con il tocco sui social ha rilasciato un lungo messaggio: "È da un po' che non scrivo. Volevo prendermi un po' di tempo per concentrarmi completamente sul mio MBA alla London Business School e godermi davvero l'esperienza senza distrazioni. Sono felice di annunciare che mi sono laureato pochi mesi fa! Non avendo mai conseguito una laurea triennale, non sapevo cosa aspettarmi e ammetto che all'inizio ero un po' nervoso. Ma ho scoperto subito quanto fosse calorosa e accogliente la comunità della LBS e ho stretto amicizie che so dureranno per tutta la vita. Questi ultimi due anni sono stati tra i più gratificanti della mia vita, ricchi di apprendimento, crescita, nuove esperienze e ricordi che porterò con me per sempre. Sono entusiasta di ciò che mi aspetta. Presto ne saprete di più". Si occuperà di affari, molto probabilmente in una delle aziende del padre, uno degli uomini più ricchi del Canada.