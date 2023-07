Latifi rompe il silenzio dopo l’addio alla F1 per un clamoroso annuncio: cambio di vita radicale Nicholas Latifi è tornato a parlare a distanza di sette mesi dal suo addio alla Formula 1 facendo un annuncio sorprendente: l’ex pilota della Williams ha deciso di mollare le corse per cambiare vita radicalmente.

Michele Mazzeo

Dopo non esser stato confermato dalla Williams per il Mondiale di Formula 1 2023 al termine della passata stagione il pilota canadese Nicholas Latifi aveva fatto perdere le sue tracce. Dopo tre anni da driver nel più prestigioso campionato automobilistico a ruote scoperte del mondo, il 28enne di Montreal si era preso una pausa dal mondo delle corse senza più rilasciare dichiarazioni in pubblico riguardo ai suoi progetti futuri. A distanza di oltre sette mesi dalla sua ultima gara in F1 però ha deciso di rompere il silenzio con un post pubblicato sui propri profili social nel quale fa un annuncio a sorpresa riguardo ad un suo cambio di vita radicale.

"Ciao a tutti, so di essere stato poco presente sui social media quest'anno. Ho visto un sacco di messaggi dai tifosi di tutto il mondo che mi chiedevano cosa stavo facendo e quali sarebbero i miei piani per il futuro. Ora a tal proposito ho alcune notizie che vorrei condividere con tutti voi. Fin da subito ho deciso che nel 2023 non avrei corso. Ed è stato decisamente strano non avere la stessa routine che avevo avuto per oltre metà della mia vita. Sapendo che quest'anno non sarei stato al volante di un'auto da corsa, avevo ovviamente iniziato a pensare a cosa avrei fatto in futuro, che si tratti di corse o di qualcosa di completamente diverso" si legge infatti nell'incipit della lettera pubblicata da Nicholas Latifi sui social network.

Dopo questa travagliata riflessione sul suo futuro il pilota canadese che, suo malgrado, è entrato nella storia della Formula 1 per essere stato il protagonista dell'incidente nel GP di Abu Dhabi 2021 che ha dato il via a quello che è il finale di un Mondiale più controverso di sempre, ha preso una decisione drastica, quella cioè di stravolgere la sua vita e seguire l'altra sua grande passione, quella degli affari. "Ho deciso che per l'immediato futuro volevo prendermi del tempo e seguire una strada diversa e concentrarmi su un altro percorso. Crescendo, ho sempre avuto un vivo interesse per il mondo degli affari, e ho sempre detto che era qualcosa che avrei studiato all'università se non avessi seguito la strada delle corse. Con questo in mente, e sapendo che avrei potuto prendermi una pausa dalle corse, ho deciso che volevo conseguire un MBA e concentrarmi su qualcosa che avrebbe trasformato la fase successiva della mia vita. Un MBA è sempre stato qualcosa che avevo pensato di fare nella vita post-gara, anche se avessi avuto tra i 30 e i 40 anni" ha difatti proseguito il driver di Montreal rivelando l'intenzione di mollare le corse per tornare a studiare.

Un cambio di vita radicale che avverrà sin da subito dato che lo stesso Nicholas Latifi ha comunicato di esser stato ammesso al prestigioso Master MBA della London Business School: "Prendendo la decisione all'inizio dell'anno che un MBA era ciò che volevo perseguire, ho iniziato a dedicare il mio tempo alla ricerca di business school e vedere quali sarebbero state adatte, preparando una domanda per loro e studiando per il GMAT ( un test richiesto dalla maggior parte delle business school per accompagnare la tua domanda). Questo non è stato un processo facile e ha richiesto molti mesi! Chiunque abbia sperimentato il percorso per iscriversi a una business school sa quanto possa essere difficile. Dopo un percorso di cinque mesi dall'inizio del processo, sono lieto di annunciare che la mia candidatura è stata accettata per un posto nel programma MBA presso la London Business School (LBS), che inizierò ad agosto di quest'anno" ha infatti aggiunto l'ex pilota della Williams in Formula 1.

Un annuncio che ha dunque spiazzato tutti dato che non è molto comune che un uomo che ha dedicato quasi tutta la sua vita alla sua carriera di pilota lasci il mondo delle corse automobilistiche per rimettersi sui libri e cambiare così drasticamente la sua vita. Una cosa di cui lo stesso Nicholas Latifi sembra essere cosciente: "Questa decisione a molte persone può sembrare sorprendente. Il passaggio ad una categoria di corse diversa potrebbe sembrare la mossa più ovvia. Tuttavia, sapevo che a un certo punto ci sarebbe sempre stata una vita dopo le corse e ho deciso che ora era il momento migliore per prepararmi a questo. Questo non è necessariamente un addio per sempre al mondo delle corse. Le corse sono state la mia vita dall'età di 13 anni ed è ancora qualcosa di cui sono estremamente appassionato. Non ho ancora perso la visione di una gara di F1 in questa stagione! Tuttavia, sentivo che quest'anno era il momento giusto per esplorare e perseguire altre strade nella mia vita. Non vedo l'ora di affrontare questa prossima avventura e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato durante tutta la mia carriera fino ad ora. Spero di poter continuare ad avere il vostro supporto mentre mi prendo del tempo per seguire un percorso diverso" ha difatti chiosato l'ex pilota di Formula 1 annunciando il suo radicale cambio di vita.