Newey ha una nuova idea per infiammare la Formula 1: Verstappen e Alonso nello stesso team La nuova idea di Newey: vorrebbe vedere Verstappen e Alonso nello stesso team. Il direttore tecnico della Red Bull Racing ha lanciato questa suggestione perché è curioso di sapere come gareggerebbero con la stessa monoposto.

A cura di Vito Lamorte

Adrian Newey è il miglior aerodinamico che la F1 abbia mai visto. Il direttore tecnico della Red Bull Racing e artefice della superiorità della RB19 sulle rivali, gareggia talvolta nelle classiche gare della Ford GT40 in Gran Bretagna e non smette di sognare chi gli piacerebbe vedere insieme nell'attuale F1, correndo con identiche macchine.

L'ingegnere della Red Bull parlando a ‘Beyond The Grid', il podcast ufficiale della F1, ha svelato la sua curiosità più grande per il prossimo futuro: "Una coppia con un numero uno veterano e uno più giovane sarebbe interessante. Ad esempio, Fernando è uno dei piloti più formidabili della storia, ma forse famoso per non andare molto d'accordo con i suoi compagni di squadra".

Inoltre, il direttore tecnico del team austriaco ha parlato anche di un Alonso-Hamilton 2.0 a distanza di quasi vent'anni: "Max contro Fernando, Lewis contro Fernando ancora, sarebbe interessante vedere se Fernando, con tutta l'esperienza che ha adesso, possa essere diverso dal pilota che era nel 2007 con la McLaren. Penso che sarebbe diverso, dà l'impressione di aver ammorbidito questa posizione nei confronti dei compagni di squadra".

Idee che sicuramente stuzzicano il palato degli appassionati e renderebbero certamente più avvincenti le corse, senza assistere a monologhi senza risposta come quelli di Verstappen negli ultimi anni (ma lo stesso valeva con il dominio della Mercedes).

Sarebbe davvero interessante in che modo Alonso si approccerebbe e se dovesse avere problemi con Max Verstappen, come tutti i compagni dell'olandese (Albon, Gasly, Pérez) hanno avuto finora, oppure se sarebbe in grado di giocarsela con il miglior pilota della nuova generazione.

È molto probabile che non accadrà mai e non avremo mai una risposta ma la suggestione e la curiosità lanciata da Adrian Newey resta.