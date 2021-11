MotoGP, Quartararo concede il bis nelle FP2 a Portimao: Bagnaia ancora 2°. Rossi sempre ultimo Non cambia il copione a Portimao. Come nelle FP1 anche nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Algarve di MotoGP Fabio Quartararo batte Pecco Bagnaia costretto di nuovo al 2° posto. Ancora in difficoltà Andrea Dovizioso e Valentino Rossi che ottengono le peggiori prestazioni cronometriche della giornata.

A cura di Michele Mazzeo

Secondo round sulla pista di Portimao per la MotoGP con il copione che non cambia rispetto al mattino. Anche nella seconda sessione di prove libere del GP dell'Algarve infatti davanti a tutti ci sono i due grandi protagonisti della stagione con Fabio Quartararo che concede il bis dopo le FP1 precedendo ancora una volta Pecco Bagnaia.

Conferma anche per la Suzuki con Joan Mir che piazza la quarta prestazione cronometrica della sessione terminando anche dietro all'altra Ducati ufficiale di Jack Miller e per la Honda che piazza ben tre alfieri in top-10 con Pol Espargaro 5°, Alex Marquez 7° e Nakagami 9°.

Ancora in grande difficoltà i due grandi ‘vecchi' del team Petronas con Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, al penultimo GP della carriera in MotoGP, che chiudono rispettivamente con il penultimo e l'ultimo tempo della sessione.

FP2 GP Algarve a Portimao: risultati e tempi delle prove libere 2 della MotoGP