MotoGP, prove libere GP Austria: Zarco il più veloce sull’asciutto e sul bagnato, Rossi 14° Johann Zarco fa segnare il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prove libere del GP d’Austria, 11° round del Mondiale di MotoGP 2021. Nelle FP1 il francese ha preceduto le due Suzuki di Mir e Rins. Sesto il leader del campionato Quartararo. Ottavo Bagnaia. Solo 14° Valentino Rossi. Nelle FP2 sull’asfalto bagnato del Red Bull Ring il più veloce è stato Lecuona che ha chiuso davanti a Zarco e Marc Marquez che al momento è in top-10 nella classifica combinata dei tempi.

A cura di Michele Mazzeo

Le prime due sessioni di prove libere del GP d'Austria, 11° round del Mondiale della MotoGP 2021, hanno avuto un grande protagonista: Johann Zarco. Il francese della Ducati Pramac ha infatti ottenuto il miglior tempo e il record sul giro nelle FP1, disputate su pista asciutta, e il secondo crono (dietro a Lecuona) sull'asfalto bagnato dalla copiosa pioggia scesa sul Red Bull Ring prima e durante le FP2.

A brillare nelle Libere 1 anche le Suzuki con Joan Mir e Alex Rins che hanno fatto registrare rispettivamente la seconda e la terza prestazione cronometrica della sessione chiudendo davanti aalla Honda di Nakagami, all'Aprilia di Aleix Espargaro e alla Yamaha del leader del campionato Fabio Quartararo. Ottavo Pecco Bagnaia, primo degli italiani, con la Ducati. Quattordicesimo tempo invece per Valentino Rossi preceduto sia da Enea Bastianini (12°) che dal fratello Luca Marini (13°). Solo 10° il poleman e vincitore del GP di Stiria Jorge Martin.

Condizioni metereologiche diverse invece nelle Libere 2 con i piloti che hanno dovuto montare le gomme da bagnato per girare sotto la pioggia che per gran parte della sessione è caduta sul tracciato austriaco. A far registrare il miglior tempo nelle FP2 è stato lo spagnolo del team KTM Tech3 Iker Lecuona che nel finale ha approfittato di una pista quasi asciutta per sopravanzare Johann Zarco e Marc Marquez.

La classifica combinata dei tempi dopo FP1 e FP2 del GP Austria 2021 di MotoGP