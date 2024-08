video suggerito

MotoGP oggi, dove vedere il GP Austria su TV8 e in diretta streaming: gli orari TV Oggi si corre il GP d’Austria della MotoGP 2024: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV e live streaming su Sky e gratis su TV8 la gara della classe regina del Motomondiale sul circuito di Spielberg ma anche di Moto2 e Moto3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring per la gara del GP d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Partenza fissata alle ore 14. Sul circuito di Spielberg riparte dunque la lotta per il titolo che vede interessati i piloti Ducati Pecco Bagnaia (che scatta dalla 2ª posizione nella griglia di partenza) e Jorge Martin (che parte invece dalla pole position), appaiati a pari punti in classifica dopo la Sprint di ieri vinta dall'italiano davanti allo spagnolo, ma anche Marc Marquez (3°) ed Enea Bastianini (7°): la diretta TV e il live streaming della corsa sarà disponibile su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

La griglia di partenza della gara del GP d'Austria della MotoGP di oggi

1ª Fila: 1. Jorge Martin (Pramac Ducati); 2. Francesco Bagnaia (Ducati); 3. Marc Marquez (Gresini Ducati);

3. Marc Marquez (Gresini Ducati); 2ª Fila: 4. Aleix Espargarò (Aprilia); 5. Jack Miller (KTM); 6. Maverick Vinales (Aprilia);

3ª Fila: 7. Enea Bastianini (Ducati); 8. Franco Morbidelli (Pramac Ducati); 9. Marco Bezzecchi (VR46 Ducati);

4ª Fila: 10. Pol Espargarò (KTM); 11. Alex Marquez (Gresini Ducati); 12. Brad Binder (KTM);

5ª Fila: 13. Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia); 14. Pedro Acosta (GasGas KTM); 15. Fabio Quartararo (Yamaha);

6ª Fila: 16. Augusto Fernandez (GasGas KTM); 17. Johann Zarco (LCR Honda); 18. Luca Marini (Honda);

7ª Fila: 19. Joan Mir (Honda); 20. Raul Fernandez (Trachouse Aprilia); 21. Alex Rins (Yamaha)

8ª Fila: 22. Takaaki Nakagami (LCR Honda); 23. Stefan Bradl (Honda); 24. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Gli orari di oggi su Sky e TV8 del GP Austria della MotoGP

L'orario della partenza della gara del GP d'Austria della MotoGP è fissato alle ore 14:00 di oggi. Questa dunque l'ora italiana in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato austriaco, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma dell'undicesimo gran premio stagionale. Di scena oggi al Red Bull Ring anche le gare della Moto2 e della Moto3.

Questi tutti gli orari TV del GP d'Austria del Motomondiale 2024, con la programmazione delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Spielberg sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 14:00 su TV8)

12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 15:15 su TV8)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 17:05 su TV8)

Dove vedere la gara di oggi del GP Austria della MotoGP in diretta TV e streaming

La gara del GP d'Austria della MotoGP di oggi sarà trasmessa in diretta TV e live streaming su Sky e in chiaro gratis su TV8. La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). La gara sul circuito del Red Bull Ring è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', anche su NOW.

Quasi identici gli orari TV anche per vedere gratis in chiaro il GP d'Austria: la gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa in differita rispetto alla diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 17:05 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Stesso orario dunque anche per la visione in streaming su tv8.it.