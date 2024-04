video suggerito

MotoGP, Marc Marquez in pole nella griglia di partenza: i tempi delle qualifiche a Jerez Marquez conquista la a pole position del GP di Spagna a Jerez davanti a Bezzecchi e Martin. Settimo il campione del mondo in carica Bagnaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Jerez de la Frontera si corre in questo weekend il GP Spagna di MotoGP. Nelle qualifiche Marquez il più veloce di tutti, con la pole position davanti a Bezzzecchi e Martin, nel pomeriggio ci sarà la Sprint Race. Settimo tempo invece per il campione del mondo Bagnaia. Segui la diretta live delle Qualifiche di MotoGP su fanpage.it.

La griglia di partenza del GP Spagna di MotoGP

La griglia di partenza del GP Spagna di MotoGP vede in pole position Marc Marquez che torna davanti a tutti dopo più di un anno. Per lo spagnolo si tratta della prima pole position da quando è alla Ducati. Alle sue spalle altre due Ducati, di Bezzecchi e Martin. Settimo Bagnaia, il campione del mondo. Ecco la griglia di partenza integrale del GP Spagna di Jerez:

Marc Marquez (Ducati) Marco Bezzecchi (Ducati) Jorge Martin (Ducati) Brad Binder (KTM) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Alex Marquez (Ducati) Francesco Bagnaia (Ducati) Franco Morbidelli (Ducati) Enea Bastianini (Ducati) Pedro Acosta (GasGas) Maverick Vinales (Aprilia) Aleix Espargaro (Aprilia) Johann Zarco (Honda) Miguel Oliveira (Aprilia) Jack Miller (KTM) Daniel Pedrosa (KTM) Raul Fernandez (Aprilia) Augusto Fernandez (GasGas) Stefan Bradl (Honda) Joan Mir (Honda) Lorenzo Savadori (Aprilia) Luca Marini (Honda) Fabio Quartararo (Yamaha) Takaaki Nakagami (Honda) Alex Rins (Yamaha)

I risultati delle qualifiche a Jerez: i verdetti per la pole

Dunque Marc Marquez si ritrova davanti a tutti, confermando le sensazioni positive di inizio week-end. Qualifiche contraddistinte dall'umidità per la pioggia con lo spagnolo che ha chiuso con il tempo di 1:46.773 davanti a Bezzecchi e a Martin. In seconda fila spazio a Binder, Di Giannantonio e Alex Marquez, con la terza fila per le Ducati ufficiali di Bagnaia e Bastianini.

MotoGP News Calendario Classifica segui