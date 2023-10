MotoGP Indonesia 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al GP dell’Indonesia della MotoGP 2023 che si disputa sul circuito di Mandalika dal 13 al 15 ottobre: ecco il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato indonesiano che ospita la quindicesima tappa stagionale del Motomondiale.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di sosta la MotoGP torna in pista per il quindicesimo round del Mondiale 2023: da venerdì 13 a domenica 15 ottobre infatti il Motomondiale è di scena sul circuito di Mandalika per il GP dell'Indonesia.

Il programma dell'appuntamento sul tracciato indonesiano per la classe regina è quello tradizionale: si comincia venerdì con le prime due sessioni di prove libere (le FP1 senza tempi cronometrati e le FP2 che invece stabiliranno i dieci che accederanno direttamente alla Q2 delle qualifiche), si continua poi sabato con le Libere 3, le qualifiche con Q1 e Q2 e la Sprint Race, e si chiude infine domenica con la gara. Causa fuso orario, gli orari italiani delle varie sessioni sulla pista di Mandalika non saranno quelli canonici, mentre il palinsesto non sarà modificato per quanto riguarda la diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Un Gran Premio d'Indonesia reso ancora più interessante da quanto accaduto negli ultimi round con la lotta per il titolo iridato tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, staccati in classifica di soli tre punti, apertissima. Da valutare le condizioni di Marco Bezzecchi operato domenica scorsa alla clavicola fratturata nella caduta durante un allenamento al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia. Fin dalle libere del venerdì inoltre sarà interessante vedere come la Ducati e le principali rivali stagionali Aprilia e KTM si adatteranno alla pista relativamente nuova per tutti dato che prima d'oro la MotoGP vi ha corso solo lo scorso anno. Prima gara da separato in casa per Marc Marquez (che di comune accordo con la Honda lascerà il team giapponese al termine della stagione) che, proprio nel corso di questo weekend indonesiano potrebbe essere annunciato come nuovo pilota del Team Gresini per il 2024.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP dell'Indonesia della MotoGP 2023 si aprirà venerdì 13 ottobre alle ore 04:45 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà 45 minuti. Le Libere 1 della classe regina sul circuito di Mandalika saranno precedute dalle FP1 di Moto3 (dalle 03:00 alle 03:35) e da quelle della Moto2 (dalle 03:50 alle 04:30). Nella prima mattinata italiana i piloti della classe regina torneranno poi sulla pista indonesiana per le FP2 (che con il nuovo regolamento sono le uniche a decretare i 10 piloti che accederanno direttamente alla Q2 delle qualifiche) il cui inizio è fissato alle ore 9:00 e che dureranno un'ora. Anche in questo caso prima ci saranno la seconda sessione di prove libere della classe della Moto3 e della Moto2.

Le qualifiche al sabato

L'azione sul circuito di Mandalika per i piloti della MotoGP riprenderà poi nella notte italiana di sabato 14 ottobre alle ore 04:10 quando va in scena la mezzora di prove libere che precede le qualifiche che inizieranno invece alle ore 04:50 con la Q1 e proseguiranno con la Q2 a partire dalle 05:15 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza della Sprint Race e della gara del GP dell'Indonesia. Per la Moto3 e la Moto2 invece le FP3 cominciano rispettivamente alle 02:40 e alle 03:25 e le qualifiche alle 06:50 e alle 07:45.

La Sprint Race al sabato mattina

Nella prima mattinata italiana di sabato 14 ottobre sul circuito di Mandalika andrà in scena la quindicesima Sprint Race stagionale della MotoGP. La partenza della mini-gara da 13 giri del GP dell'Indonesia che assegna i punti iridati ai primi nove classificati è fissata infatti quando in Italia saranno le ore 09:00.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP dell'Indonesia, quindicesimo round del Mondiale della MotoGP 2023, andrà in scena domenica 15 ottobre con la gara da 27 giri che assegna il maggior numero di punti iridati. Il warm-up è alle 04:40 mentre la partenza della gara della classe regina sul circuito di Mandalika è fissata alle ore 09:00. Questo difatti l'orario italiano in cui i piloti della della top class scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato indonesiano per disputare la quindicesima gara stagionale. Alle 06:00 invece il via della gara della Moto3 e alle 07:15 la partenza della corsa della Moto2.

Il circuito di Mandalika

Ad ospitare il GP dell'Indonesia del Motomondiale, come già accaduto lo scorso anno, anche nel 2023 sarà il circuito di Mandalika. Il tracciato su cui disputerà la gara della MotoGP misura 4,3 chilometri e presenta sei curve verso sinistra e 11 a destra e il rettilineo più lungo di 507 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Mandalika è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono otto per un totale di 27 secondi al giro. La staccata alla Curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 303 km/h ed entrano in curva a 106 km/h dopo 4,4 secondi di decelerazione in cui si percorrono 228 metri.

A vincere nell'unico precedente della MotoGP su questo circuito andato in scena nel 2022 è stato Miguel Oliveria, ma il record della pista appartiene a Fabio Quartararo che lo scorso anno in qualifica riuscì a fermare il cronometro sull'1'31.067. Il francese della Yamaha detiene anche il primato del miglior giro siglato in gara che nella corsa della passata stagione nella sua tornata migliore ha fatto segnare un 1'38.749.