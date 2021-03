C'è stato un curioso fuori programma, fortunatamente senza conseguenze per i piloti, in occasione della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar di MotoGP. Improvvisamente sul rettilineo del tracciato di Losail, sono spuntati dei pezzi di legno che hanno spinto i giudici a bloccare momentaneamente la gara. Si trattava di frammenti caduti dal ponte su cui sono posizionati solitamente i semafori, prontamente rimossi poi dagli addetti ai lavori.

Nel corso della seconda sessione di libere in Qatar, alcuni piloti hanno richiamato l'attenzione degli addetti ai lavori. Bagnaia in particolare, prima di arrivare sul rettilineo del tracciato ha alzato il braccio, per segnalare un problema: presenti in pista dei pezzi di legno di varie dimensioni. Una situazione che ha spinto i giudici a sventolare immediatamente la bandiera rossa fermando momentaneamente i test validi per il primo appuntamento stagionale della categoria regina delle due ruote. Il tutto con l'obiettivo di salvaguardare l'incolumità dei piloti, impedendo il contatto con questi pezzi di legno, in punto della pista in cui i piloti arrivano a tutta velocità.

Subito sono intervenuti gli steward e i commissari, che hanno potuto appurare la provenienza di questi frammenti. Gli stessi sono infatti caduti dal ponte adiacente al tabellone dei tempi, quello che è presente in prossimità della linea di partenza (e traguardo), su cui sono inseriti anche i semafori, sopra la griglia di partenza. In pochi minuti la pista è stata liberata, con gli addetti ai lavori che si sono assicurati che nessun altro pezzo potesse staccarsi dal ponte, magari a prove in corso.