MotoGP, GP Repubblica Ceca a Brno: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming

Nessuna sosta per la MotoGP che dopo il Sachsenring torna subito in pista per il dodicesimo round del Mondiale 2025 e fa tappa a Brno: da venerdì 18 luglio a domenica 20 luglio infatti il Motomondiale è di scena sul circuito ceco per il Gran Premio della Repubblica Ceca.

Il programma della dodicesima tappa stagionale della classe regina è quello tradizionale: venerdì i piloti vanno in pista per le prove libere 1 e 2 (le pre-qualifiche), sabato mattina invece prima per la terza sessione di Libere e poi per le qualifiche mentre nel pomeriggio c'è la Sprint Race, e domenica si chiude con la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti iridati. Consueti anche gli orari delle varie sessioni sulla pista di Brno così come quelli della diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Per il weekend ceco della MotoGP tutti i riflettori saranno inevitabilmente puntati sul dominatore di questa stagione, Marc Marquez, reduce da tre doppiette consecutive tra Mugello, Assen e Sachsenring. A Brno non si corre dal 2020 e lo spagnolo è uno dei pochi piloti attualmente in griglia ad averci corso e vinto (nel 2013, 2017 e 2019) su di una MotoGP, l'altro è Brad Binder vincitore dell'ultima gara andata in scena sul tracciato ceco prima di questa. Altri osservati speciali il fratello Alex Marquez, secondo anche in Germania nonostante i postumi dell'infortunio alla mano, e l'altro alfiere del team factory della Ducati Pecco Bagnaia ancora alla ricerca della svolta in questa stagione.

Sotto osservazione ci saranno gli altri piloti dotati di una Desmosedici come Di Giannantonio e Aldeguer (assente invece l'infortunato Morbidelli) e gli alfieri dell'Aprilia Marco Bezzecchi, molto cresciuto nelle ultime gare, e il rientrante Jorge Martin (che torna in pista dopo più di tre mesi di inattività). Interessante sarà inoltre vedere quali se anche Yamaha, Honda e KTM saranno in grado di competere su questo tracciato con quelle della casa di Borgo Panigale.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Repubblica Ceca di MotoGP a Brno

Questa la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Brno sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8 con tutti gli orari TV del GP della Repubblica Ceca del Motomondiale 2025:

Venerdì 18 luglio

09:00 – 09:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

13:15 – 13:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

14:05 – 14:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

08:40 – 09:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:25 – 09:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:10 – 10:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e gratis su TV8)

Dove vedere il GP Brno della MotoGP in diretta TV e streaming

Prove libere, qualifiche, sprint race e gara del GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2025 a Brno saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su SkyGo con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà invece possibile seguire il weekend del gran premio ceco in streaming anche su NOW.

Le qualifiche e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in differita le gare del Gran Premio della Repubblica Ceca di Moto3 (alle ore 14:05), Moto2 (alle ore 15:20) e MotoGP (alle ore 17:05). Agli stessi orari sarà possibile seguire qualifiche e gare del round del Motomondiale di scena a Brno anche in streaming gratis sul sito tv8.it.