Si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del GP di Francia, nono appuntamento del Mondiale 2020 della MotoGP. Dopo la sessione della mattina conclusasi con il miglior tempo fatto segnare da Bradley Smith, i piloti della classe regina del Motomondiale sono tornati in pista sul circuito di Le Mans per l'FP2 dell'appuntamento stagionale sul tracciato francese.

A piazzare il miglior tempo nelle prove libere 2 animatesi nei minuti finali e caratterizzate dalla pioggia e asfalto bagnato è stato Jack Miller che in sella alla Ducati del team Pramac nel suo giro lanciato più veloce ha fermato il cronometro sull'1:34.133 (nettamente migliore rispetto al miglior tempo della mattina di Smith) precedendo di 367 millesimi di secondo il catalano della Yamaha Maverick Vinales e anche il giapponese del team Honda LCR Takaaki Nakagami (3°, +0.724). Quarto crono della sessione per l'alfiere della Avintia Johann Zarco (+0.819).

Fa meglio rispetto alla mattina Valentino Rossi che chiude con il 5° tempo della sessione con un ritardo di 879 millesimi rispetto al miglior crono di giornata fatto segnare dal giapponese del team Honda LCR. Il Dottore ha preceduto anche Danilo Petrucci (6°), Cal Crutchlow (7°) e Alex Marquez (8°). A chiudere la top 10 l'alfiere del team Petronas Franco Morbidelli (9°) e Pol Espargarò (10°).

Sessione negativa per Andrea Dovizioso che caduto sul tracciato di Le Mans ha chiuso con il 19° crono della sessione. Leggermente meglio dell'italiano della Ducati hanno fatto le due Suzuki di Alex Rins (11°) e Joan Mir (12°) e l'attuale leader del Mondiale Fabio Quartararo che terminato con la 13a prestazione cronometrica della FP2 che ha chiuso davanti a Pecco Bagnaia (15°). Tutti questi piloti dunque nella classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere si trovano fuori dalla Top 10 e qualora le FP3 non dovessero disputarsi a causa della pioggia, dunque, sarebbero tutti costretti a partire dal Q1 in qualifica.