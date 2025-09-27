MotoGP Giappone, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP del Giappone della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Motegi in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky.

Oggi la MotoGP torna in pista sul circuito di Motegi per le Qualifiche e la Gara Sprint del GP del Giappone 2025. Il fuso orario stravolge il programma con le qualifiche che si terranno alle 3:50 ora italiana mentre la gara sprint inizierà alle 8:00.

Occhi puntati su Marco Bezzecchi che con la sua Aprilia ha impressionato nelle Pre-qualifiche piazzandosi davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Marc Marquez. Settimo tempo per un Pecco Bagnaia in crescita che cercherà di migliorarsi ulteriormente nelle qualifiche.

Oltre i quattro sopracitati, ad aver staccato il pass diretto per il Q2 sono stati anche la Ducati di Fabio Di Giannantonio, le Honda di Joan Mir, Luca Marini e Johann Zarco, la Yamaha di Fabio Quartararo e l'Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez. Tutti gli altri, compreso per la prima volta in stagione anche Alex Marquez, invece si giocheranno nel Q1 gli ultimi due posti rimasti per la fase più calda della qualifica.

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP del Giappone si potranno vedere in diretta TV e in live streaming anche in chiaro su TV8 e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

MotoGP, gli orari tv del GP Giappone: a che ora iniziano qualifiche e gara sprint a Motegi

Il programma del sabato del GP del Giappone della MotoGP 2025 prevede che alle ore 03:10 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere della classe regina. Alle ore 03:50 iniziano invece le qualifiche con Q1 e Q2 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la Sprint Race e la gara della domenica.

La partenza della gara sprint da 12 giri del Gran Premio del Giappone della MotoGP 2025 è invece fissata alle ore 08:00 (ora italiana). Questi dunque gli orari della diretta TV su Sky e TV8 per qualifiche e gara sprint della classe regina del Motomondiale che vanno in scena oggi sul tracciato di Motegi.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

Sabato 27 settembre

03:10 – 03:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

03:50 – 04:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

08:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Qualifiche e sprint race MotoGP, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche e la sprint race del GP del Giappone della MotoGP saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW. Le Qualifiche e la Sprint Race del GP del Giappone della MotoGP 2025 inoltre saranno trasmesse in diretta TV anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it.