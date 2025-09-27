MotoGP
video suggerito
video suggerito

MotoGP Giappone, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP del Giappone della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Motegi in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Oggi la MotoGP torna in pista sul circuito di Motegi per le Qualifiche e la Gara Sprint del GP del Giappone 2025.  Il fuso orario stravolge il programma con le qualifiche che si terranno alle 3:50 ora italiana mentre la gara sprint inizierà alle 8:00.

Occhi puntati su Marco Bezzecchi che con la sua Aprilia ha impressionato nelle Pre-qualifiche piazzandosi davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Marc Marquez. Settimo tempo per un Pecco Bagnaia in crescita che cercherà di migliorarsi ulteriormente nelle qualifiche.

Oltre i quattro sopracitati, ad aver staccato il pass diretto per il Q2 sono stati anche la Ducati di Fabio Di Giannantonio, le Honda di Joan Mir, Luca Marini e Johann Zarco, la Yamaha di Fabio Quartararo e l'Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez. Tutti gli altri, compreso per la prima volta in stagione anche Alex Marquez, invece si giocheranno nel Q1 gli ultimi due posti rimasti per la fase più calda della qualifica.

Leggi anche
MotoGP 2025, oggi le prove libere del GP Giappone: orari TV e dove vederle in diretta su Sky e TV8

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP del Giappone si potranno vedere in diretta TV e in live streaming anche in chiaro su TV8 e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

MotoGP, gli orari tv del GP Giappone: a che ora iniziano qualifiche e gara sprint a Motegi

Il programma del sabato del GP del Giappone della MotoGP 2025 prevede che alle ore 03:10 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere della classe regina.  Alle ore 03:50 iniziano invece le qualifiche con Q1 e Q2 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la Sprint Race e la gara della domenica.

La partenza della gara sprint da 12 giri del Gran Premio del Giappone della MotoGP 2025 è invece fissata alle ore 08:00 (ora italiana). Questi dunque gli orari della diretta TV su Sky e TV8 per qualifiche e gara sprint della classe regina del Motomondiale che vanno in scena oggi sul tracciato di Motegi.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

  • Sabato 27 settembre
    03:10 – 03:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)
    03:50 – 04:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)
    08:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Qualifiche e sprint race MotoGP, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche e la sprint race del GP del Giappone della MotoGP saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW. Le Qualifiche e la Sprint Race del GP del Giappone della MotoGP 2025 inoltre saranno trasmesse in diretta TV anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it.

Immagine
Immagine
MotoGP
News Calendario Classifica
MotoGP
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
motogp
Bezzecchi su Aprilia 1° nelle Pre-qualifiche in Giappone: Bagnaia a sprazzi, Marc Marquez c'è
Marc Marquez a un passo dal titolo in MotoGP: "Ho perso due o tre anni, questa è la mia seconda vita"
Pecco Bagnaia a caccia di una svolta al GP Giappone: "Per Motegi abbiamo trovato alcune soluzioni"
Cambia la classifica di chi ha vinto più volte il Motomondiale: Valentino Rossi scende a 7, Marc Marquez a 6
Giacomo Agostini rischia di perdere 7 titoli Mondiali: "Non scherziamo, quelli sono miei"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
MotoGP
api url views