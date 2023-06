MotoGP, Bezzecchi domina le FP1 ad Assen, Bagnaia fatica: i risultati delle prove libere GP Olanda Classifica, risultati e tempi delle prove libere del GP d’Olanda della MotoGP 2023 sul circuito di Assen: Bezzecchi vola nelle FP1, Bagnaia e Marquez faticano.

Il weekend del GP d'Olanda della MotoGP 2023 si è aperto con un Marco Bezzecchi super. Nella prima sessione di prove libere sul circuito di Assen, caratterizzata da tante cadute a causa del poco grip dell'asfalto della pista olandese, a imporre il ritmo migliore è stato infatti l'alfiere del Team VR46 che ha rifilato un distacco enorme ai più immediati inseguitori: tre decimi di ritardo per Maverick Vinales classificatosi secondo con l'Aprilia appena davanti ad Alex Marquez del Team Gresini.

Sessione positiva per Fabio Quartararo che, nonostante l'infortunio con cui deve fare i conti (frattura all'alluce), riesce a chiudere in quinta posizione preceduto anche da Johann Zarco ma davanti all'altro alfiere del Team VR46 Luca Marini, al centauro del Team LCR Takaaki Nakagami, al vincitore dell'ultimo round al Sachsenring Jorge Martin, al pilota della KTM Jack Miller e all'altro rappresentate dell'Aprilia Factory Aleix Espargaro che hanno chiuso la top-10 delle FP1.

Grandi difficoltà invece per Brad Binder e Pecco Bagnaia che hanno faticato parecchio a trovare il giusto feeling con la propria moto. Sessione complicata anche per Enea Bastianini, ancora non al top fisicamente, e Marc Marquez, anche lui alle prese con una condizione fisica non ottimale.

Classifica e risultati delle FP1 del GP Olanda della MotoGP

MARCO BEZZECCHI (VR46) 1:32.246 MAVERICK VIÑALES (APRILIA) +0.314 ALEX MARQUEZ (GRESINI) +0.368 JOHANN ZARCO (PRAMAC) +0.516 FABIO QUARTARARO (YAMAHA) +0.558 LUCA MARINI (VR46) +0.635 TAKAAKI NAKAGAMI (LCR) +0.735 JORGE MARTIN (PRAMAC)+0.821 JACK MILLER (KTM) +0.841 ALEIX ESPARGARO (APRILIA) +1.175