MotoGP Austria 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al GP Austria della MotoGP 2023 che si disputa sul circuito di proprietà della Red Bull a Spielberg dal 18 al 20 agosto: ecco il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato inglese che ospita la nona tappa del Motomondiale.

A cura di Alessio Morra

Altro giro, altra corsa. Anche nel prossimo weekend tocca alla MotoGP, che fa tappa in Austria, in casa della Red Bull dove si terrà un weekend che sarà probabilmente esaltante, e che è certamente molto atteso in vista anche dalla Sprint Race, che avrà il via sabato pomeriggio. Ma ovviamente la gara vera sarà alla domenica. Gli orari dell'Austria sono quelli classici europei. Diretta TV e streaming su Sky, differita in chiaro su TV8.

Pecco Bagnaia sembra avere il mondiale in pugno, considerato il vantaggio enorme sui rivali, Bezzecchi è il primo degli inseguitori. Ma ogni weekend del Motomondiale è interessante e le sorprese sono all'ordine del giorno, con praticamente qualunque pilota che ha la possibilità di togliersi delle soddisfazioni, compreso Marc Marquez, che da mesi non taglia il traguardo in zona punti.

Le prove libere al venerdì

Programma serratissimo per venerdì 18 agosto con le libere 1 di Moto 3 e Moto 2 che prenderanno il via prima delle 9 e delle 10. MotoGP in pista alle 10:40. Poi pausa e appuntamento per il pomeriggio, quando alle 14:55 scatteranno le libere 2 della MotoGP.

Le qualifiche al sabato

Alle 9:20 inizieranno le libere 3 della Moto 3 seguita da quelle di Moto 2 e MotoGP. La lotta per la pole position nella classe regina prenderà il via alle ore 11:40, poco dopo seguiranno quelle di Moto 3 e Moto 2.

La Sprint Race al sabato pomeriggio

Nessuna sorpresa e nessuna novità per il caos in occasione della gara Sprint, che prenderà il via alle ore 14:55 e si potrà seguire in esclusiva, mentre su Tv8, in chiaro, si potrà vedere la gara in differita, a partire dalle pre 17 su Tv8.

La gara di domenica, gli orari

Solito programma per la domenica del GP Austria, classico appuntamento della MotoGP che quest'anno va in scena domenica 20 agosto. Si parte con il warm-up alle 9:45 della MotoGP, propedeutico per il Gran Premio d'Austria che scatterà alle ore 14:00. Alle 11:00 invece il via della gara della Moto3 e alle 12:15 la partenza della corsa della Moto2.