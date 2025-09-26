MotoGP 2025, oggi le prove libere del GP Giappone: orari TV e dove vederle in diretta su Sky e TV8

Oggi con le prove libere sul circuito di Motegi si apre il Gran Premio del Giappone, 17° round della MotoGP 2025: gli orari di FP1, FP2 e FP3 di tutte le classi del Motomondiale sul tracciato nipponico e dove vederle in diretta TV su Sky.

Il Mondiale della MotoGP 2025 torna in Asia. Oggi i piloti scendono in pista sul circuito di Motegi dove prende ufficialmente il via il weekend del GP del Giappone nel quale Marc Marquez ha a disposizione il primo match point per laurearsi campione del mondo. Per la classe regina, così come per Moto3 e Moto2, si comincia con le prime sessioni di prove libere (FP1 e Pre Qualifiche) che aprono il programma del diciassettesimo round della stagione. Causa fuso orario, gli orari di FP1 e FP2 non sono quelli canonici, così come gli orari della diretta TV e del live streaming su Sky e NOW. Non è invece possibile vedere le prove libere gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

A Motegi le sessioni di prove libere seguiranno il format tradizionale con le sole FP2 della durata di un'ora che andranno a stabilire i 10 piloti che accederanno direttamente alla Q2 delle qualifiche in programma domani. La prima sessione di libere servirà dunque a piloti e team solo per trovare il giusto set-up delle moto e testare le gomme in vista di qualifica e gara.

Prove libere MotoGP GP Giappone, gli orari TV di libere 1 e 2

Le prove libere della MotoGP del Gran Premio del Giappone iniziano alle ore 03:45 (ora italiana) con la prima sessione. A causa del fuso orario c'è difformità tra gli orari TV e quelli delle sessioni in pista: le FP1 della classe regina in Italia si possono vedere su Sky a partire dalle 03:45 (le 10:45 a Motegi), mentre le FP2 o Pre Qualifiche andranno in onda dalle ore 08:00 (le 15:00 locali). Alle 03:10 di sabato ha poi inizio la terza e ultima sessione di libere sul tracciato nipponico.

Il programma completo con gli orari italiani delle prove libere del GP del Giappone del Motomondiale 2025:

Venerdì 26 settembre

02:00 – 02:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

02:50 – 03:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

03:45 – 04:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

06:15 – 06:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

07:05 – 07:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

08:00 – 09:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

01:40 – 02:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

02:25 – 02:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

03:10 – 03:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

MotoGP, dove vedere in diretta TV su Sky e TV8 le prove libere del GP Giappone

Le prove libere del GP del Giappone della MotoGP 2025 sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della top class del Motomondiale di scena sul circuito di Motegi sul canale Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Gli abbonati inoltre possono guardare le prove libere della MotoGP a Motegi anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. Le sessioni di prove libere del GP del Giappone della MotoGP di oggi invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

