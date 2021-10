MotoGP 2021, gli orari TV su TV8, Sky e DAZN del GP Americhe ad Austin Tutte le informazioni sul GP delle Americhe della MotoGP, 15° gran premio del Motomondiale 2021: orari delle sessioni in pista e programmazione TV di Sky, TV8 e DAZN del week end di gara sul circuito di Austin. Ecco dove vedere da venerdì 1 ottobre a domenica 3 ottobre in diretta, in chiaro e in streaming prove libere, qualifiche e gara sul tracciato texano. In pista anche Moto 2 e Moto 3.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la sosta la MotoGP lascia l'Europa e approda negli Stati Uniti per il GP delle Americhe in programma da venerdì 1 a domenica 3 ottobre sul circuito di Austin. In pista anche Moto2 e Moto3. Sarà possibile vedere in diretta TV l'intero programma del week end del 15° round del Motomondiale 2021 su Sky e il live streaming su DAZN, SkyGo e NOW. Qualifiche e gara saranno inoltre trasmesse anche in chiaro su TV8 ma in differita. A causa del fuso orario stravolti gli orari TV.

Riparte dunque dal Texas la caccia al titolo iridato della classe regina con Fabio Quartararo, ancora abbondantemente in testa al Mondiale, che nelle ultime due gare ha visto però ridursi il suo vantaggio sull'italiano della Ducati Pecco Bagnaia vincitore sia ad Aragon che a Misano. Ad Austin andranno invece a caccia di riscatto gli altri piloti Yamaha Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso reduci da un pessimo week end sul circuito di romagnolo. Ghiotta opportunità di tornare alla vittoria invece per Marc Marquez su un tracciato che lo ha visto trionfare sei volte su sette precedenti. Week end complicato invece per Maverick Vinales che tornerà per la prima volta in pista dopo la morte del giovanissimo cugino Dean Berta avvenuta lo scorso fine settimana in seguito ad un incidente nella gara della categoria SuperSport 300 della Superbike a Jerez de la Frontera.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta al GP Americhe a Austin

Andiamo allora a vedere cosa ci riserva il programma del GP delle Americhe dalle prove libere di venerdì 1 ottobre alle gare di Domenica 19, tra MotoGP, Moto2 e Moto3. Ecco tutti gli orari e il palinsesto nel dettaglio di tutte le sessioni in pista. Orari TV che a causa del fuso orario con gli Stati Uniti saranno molto diversi rispetto a quelli tradizionali. L'intero fine settimana di gara di Austin sarà trasmesso in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del decoder satellitare) e Sport MotoGP HD (208), e su DAZN. E sarà inoltre possibile vedere tutto anche in live streaming sulle app di Sky-Go e DAZN o, previo acquisto del pass sport, su NOW.

Venerdì 1 ottobre: prove libere

Moto3

Libere 1: 16:00 – 16:40

Libere 2: 20:15 – 20:55

Libere 1: 17:55 – 18:35

Libere 2: 22:10 – 22:50

Libere 1: 16:55 – 17:40

Libere 2: 21:10 – 21:55

Sabato 2 ottobre: qualifiche

Moto3

Libere 3: 16:00 – 16:40

Qualifiche: 19.35 – 20:15

Libere 3: 17:55 – 18:35

Qualifiche: 22:10 – 22:50

Libere 3: 16:55 – 17:40

Libere4: 20:30 – 21:00

Qualifiche: 21:10 – 21:50

Domenica 3 ottobre: gara

Moto3

Warm Up: 15:40 – 16:00

Gara: 18:00

Warm Up: 16:10 – 16:30

Gara: 19:20

Warm Up: 16:40 – 17:00

Gran Premio: 21:00

MotoGP, orari TV8 GP Austin in diretta: la programmazione in chiaro

Le qualifiche e le gare del GP delle Americhe sul COTA di Austin di tutte e tre le classi del Motomondiale verranno trasmesse in TV anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere qualifiche e gara del GP di Austin della MotoGP su TV8:

Sabato 2 ottobre

Ore 23:15 – Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in differita in chiaro su TV8

Ore 22:30 – Gara della MotoGP in differita in chiaro su TV8

Le caratteristiche del circuito di Austin

Ad ospitare il GP delle Americhe della MotoGP 2021 sarà il Circuit of the Americas situato ad Austin in Texas. È un tracciato di 5,5 chilometri, con 11 curve a sinistra, 9 a destra e il rettilineo più lungo che misura 1.200 metri. Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Austin è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono 12 per un totale di 37 secondi al giro.

Delle 12 frenate tre sono considerate altamente impegnative per i freni, quattro sono di media difficoltà mentre le restanti cinque sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 12 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 339 km/h ed entrano in curva a 66 km/h dopo 6,2 secondi di decelerazione. Per la gara della MotoGP sono previsti 20 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 110,3 km. Il record della pista appartiene a Marc Marquez che nel 2015 in qualifica riuscì a fermare il cronometro a 2'02.135.